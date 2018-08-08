"Я пройшла через пекло": Бейонсе зробила відверте зізнання

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Співачка зробила визнання з приводу зрад чоловіка

Всесвітньо відома і популярна співачка Бейонсе нещодавно дала інтерв'ю для вересневого випуску журналу Vogue, а також знялася в їх фотосесії. Про це повідомляє видання Viva.

У своєму інтерв'ю зірка зробила одне із самих несподіваних зізнань щодо зради свого чоловіка, репера Джей Зі.

"Немає нічого чорного або білого. Я пройшла через пекло, повернулася назад і вдячна за кожен шрам. Я переживала зради. У мене були розчарування, пов'язані і з роботою, і з особистим життям. Вони змушували мене відчувати себе втраченою і вразливою. Але, пройшовши через все це, я навчилася сміятися, плакати і рости. Озираючись на себе 20-річну, я бачу дівчину, яка стає впевненою, але хоче догодити всім оточуючим. Тепер я відчуваю себе набагато красивіше, сексуальніше і цікавіше. Тепер я набагато сильніша", - розповіла Бейонсе.

До речі, світлини, зроблені для популярного журналу, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Зазначимо, що автором фотосесії, в якій взяла участь співачка, вперше за історію журналу, став темношкірий фотограф Тайлер Мітчелл.

До речі, відома українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала спільне фото зі своїм чоловіком, популярним співаком і телеведучим Володимиром Дантесом.

Нагадаємо, популярну голлівудську акторку Хайден Панеттьєрі, яка раніше народила Володимиру Кличку дитину, помітили з новим бойфрендом.

Також ми повідомляли, що знайомі відомої української співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк) заявили, що шлюб співачки з Муратом Налчаджиоглу, якого застали з іншою дівчиною, завжди був фіктивним. Вони стверджують, що чоловік з самого початку відносин зраджував зірці.

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