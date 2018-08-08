"Я прошла через ад": Бейонсе сделала откровенное признание

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Певица сделала признание по поводу измен мужа

Всемирно известная и популярная певица Бейонсе недавно дала интервью для сентябрьского выпуска журнала Vogue, а также снялась в их фотосессии. Об этом сообщает издание Viva.

В своем интервью звезда сделала одно из самых неожиданных признаний касательно измен своего супруга, рэпера Джей Зи.

"Нет ничего черного или белого. Я прошла через ад, вернулась обратно и благодарна за каждый шрам. Я переживала измены. У меня были разочарования, связанные и с работой, и с личной жизнью. Они заставляли меня чувствовать себя потерянной и уязвимой. Но, пройдя через все это, я научилась смеяться, плакать и расти. Оглядываясь на себя 20-летнюю, я вижу девушку, которая становится уверенной, но хочет угодить всем окружающим. Теперь я чувствую себя намного красивее, сексуальнее и интереснее. Теперь я гораздо сильнее", - рассказала Бейонсе.

Кстати, фотографии, сделанные для популярного журнала, артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Отметим, что автором фотосессии, в которой приняла участие певица, впервые за историю журнала, стал темнокожий фотограф Тайлер Митчелл.

Кстати, известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала совместное фото со своим супругом, популярным певцом и телеведущим Владимиром Дантесом.

Напомним, популярную голливудскую актрису Хайден Панеттьери, которая ранее родила Владимиру Кличко ребенка, заметили с новым бойфрендом.

Также мы сообщали, что знакомые известной украинской певицы Ани Лорак (Каролины Куек) заявили, что брак певицы с Муратом Налчаджиоглу, которого застали с другой девушкой, всегда был фиктивным. Они утверждают, что супруг с самого начала отношений изменял звезде.

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