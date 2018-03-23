"Дуже самотня людина": Жан Рено розповів, чому погодився зніматися у фільмі в Україні

Актор знову грає "кілера-одинака"

Зараз Україна і Франція ведуть спільну роботу над фільмом "Останній крок", в якому головна роль дісталася Жану Рено.

Що змусило його погодитися зіграти роль в українсько-французькому фільмі? За словами самого актора, його підкупила атмосфера, в якій відбуваються події картини.

Про це він розповів журналстам Styler у Києві під час прес-конференції.

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"Чому я вибрав цей фільм? Через атмосферу. Озеро, дерев'яний будиночок. Знову-таки, самотність. Я часто граю персонажів-одинаків в різних фільмах. Упевнений, ви прекрасно знаєте фільм "Леон". Герой цього фільму – це дуже і дуже самотня людина. Пам'ятаю, як провів у Нью-Йорку сім місяців (персонаж Жана Рено у фільмі "Леон" живе в Маленькій Італії – районі Нью-Йорка – ред.). І ми з Гарі Олдманом навіть не обідали і не вечеряли разом, щоб я міг повністю перейнятися атмосферою самотності для зйомок у фільмі. Ми повечеряли разом тільки під кінець зйомок", - згадує Жан Рено.

За його словами, найбільш складними зйомками в українсько-французькому фільмі "Останній крок" були сцени всередині дерев'яного будиночка.

"Там було досить важко дихати через пил. Оператору було складно вибрати позицію для камери", - сказав актор.

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