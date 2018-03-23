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"Очень одинокий человек": Жан Рено рассказал, почему согласился сниматься в фильме в Украине

STYLERЗвёзды        23.03.2018 - 22:55
Фото: Жан Рено (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Жан Рено (РБК-Украина, Виталий Носач)

Актер снова играет "киллера-одиночку"

Сейчас Украина и Франция ведут совместную работу над фильмом "Последний шаг", в котором главная роль досталась Жану Рено. 

Что заставило его согласиться сыграть роль в украино-французском фильме? По словам самого актера, его подкупила атмосфера, в которой происходят события картины.

Об этом он рассказал журналистам Styler в Киеве во время пресс-конференции.

Видео: Жан Рено приехал в Киев (video.rbc.ua)

"Почему я выбрал этот фильм? Из-за атмосферы. Озеро, деревянный домик. Опять-таки, одиночество. Я часто играю  персонажей-одиночек в разных фильмах. Уверен, вы прекрасно знаете фильм "Леон". Герой этого фильма – это очень и очень одинокий человек. Помню, как провел в Нью-Йорке семь месяцев один (персонаж Жана Рено в фильме "Леон" живет в Маленькой Италии – районе Нью-Йорка – ред.). И мы с Гари Олдманом даже не обедали и не ужинали вместе, чтобы я мог полностью проникнуться атмосферой одиночества для съемок в фильме.  Мы поужинали вместе только под конец съемок", - вспоминает Жан Рено.

По его словам, самыми сложными съемками в украино-французском фильме "Последний шаг" были сцены внутри деревянного домика.

"Там было довольно тяжело дышать из-за пыли. Оператору было сложно выбрать позицию для камеры", - сказал актер.

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Теги: Жан Рено
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