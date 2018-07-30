"Чекали багато років": з'явилося відео з невдалого концерту Gorillaz у Москві

Фото: facebook.com/Gorillaz

Група відмовилася виступати через погодні умови

Легендарний британський колектив Gorillaz перервав і скасував свій виступ на музичному фестивалі Park Live в Москві. Причиною стали жахливі погодні умови. В YouTube з'явилося відео нетривалого виступу, після якого музиканти покинули сцену.

Концерт повинен був пройти в парку Горького.

"Gorillaz чекали в Москві багато років. І ось нарешті - концерт у Парку Горького. Вийшло дуже камерно - музиканти заспівали кілька пісень, тут почався шторм, ну і все. Концерт парасолькою накрився", - зазначили в Telegram-каналі Mash.

Відео: Концерт в Москві (YouTube/Jamjam Nikol)

Організатори сподівалися, що виступ продовжиться, коли дощ вщухне. Однак на екрані з'явилося оголошення, в якому повідомили про скасування виступу.

"Шановні друзі, у зв'язку з форс-мажорними погодними умовами (сильна гроза) гурт Gorillaz не може продовжити шоу! Продовження концерту може призвести до людських жертв", - було написано в повідомленні.

Скріншот (t.me/breakingmash)

Раніше повідомлялося, що культові Gorillaz захопили українців.

У Києві музиканти культової британської групи Gorillaz порадували відвідувачів фестивалю UPark новими піснями і перевіреними часом хітами, а також здивували знанням української мови і вибором футболок.

Під час виступу лідер колективу Деймон Албарн кілька разів повторював: "Дякую", і, на відміну від багатьох артистів, правильно вимовляв назва столиці - "Київ".

До речі, Вакарчук показав фото з кумиром. Лідер "Океану Ельзи" побував на фестивалі UPark, який пройшов в Києві, і поділився враженнями.

Нагадаємо, соліст популярної групи впав зі сцени під час виступу в Німеччині.

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