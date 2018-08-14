"Жовті гріндерси і реперські штани": Дорофєєва розповіла, як ходила на шопінг з мамою

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники Дорофєєвої відзначили, що вона дуже схожа на маму

Поп-співачка Надя Дорофєєва поділилася в мережі дуже зворушливими спогадами про спільний шопінг зі своєю мамою Ольгою. Так, співачка розповіла, як купувала стильні речі на ринку і як мама схвалювала будь-які, навіть найсміливіші експерименти, своєї дочки.

Більш того, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала фото з мамою. Жінка позує в дуже яскравій сукні з принтом у великий чорний горох і спідницею-вставкою жовтого кольору. Сама ж Надя при цьому позує в білих шортах на підтяжках і бузковій футболці з написом.

Надя Дорофєєва з мамою Ольгою (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Так, за словами Дорофєєвої, шопінг із мамою для неї — це особлива подія.

"Втручатися будь-кому в наш "священний" ритуал — було заборонено і небезпечно", — посміхається Дорофєєва.

При цьому солістка групи "Время и Стекло" згадує, що зазвичай ходили з мамою за новими нарядами по неділях.

"Це був єдиний день тижня, в який я прокидалася легко. Вранці ми снідали і годин в 10 ми вже були на ринку. Ми обходили його ПОВНІСТЮ!! Якщо навіть мені потрібні були тільки колготи та шкарпетки. ПОВНІСТЮ весь ринок! І ми страшно кайфували", — згадує Надя Дорофєєва.

Українська співачка каже, що найяскравішими її покупками були жовті гріндерси і реперські штани.

"Ах так, під гріндера ми купили мені плащ. Мама сказала , що це прям ВАЩЕ. Ну коротше, я експериментувала, а мама підтримувала у всіх моїх дивних рішеннях", — розповідає Дорофєєва.

А ось сьогодні вона вже підбирає вбрання в своєму особистому шоурумі.

"Минуло багато років... Тільки тепер я одягаю маму. І від цього ще приємніше", — підсумувала Дорофєєва.

До речі, до цього Дорофєєва зворушила мережу спільним фото зі своїм чоловіком — співаком Володимиром Дантесом. Підписники в мережі відзначили, що Надя і Володимир створені один для одного.

При цьому раніше Дорофєєва дуже зворушливо відгукувалася про чоловіка свого серця і говорила, що Дантес для неї — захист і опора.

Надя Дорофєєва з мамою (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники співачки поспішили відреагувати на пост Дорофєєвої про шопінг. Багато відзначили, що їй пощастило з мамою, яка при цьому дуже стильна.

"Мама, на стилі", — пише lena_ureva.

"Ваша мама красуня", — зазначає aiza_kub.

"Вдячна дочка, розумниця. Мамина радість", — захоплюється pdavidov5.

"Ви такі класні", — пише arina_528.

"Ви так схожі на свою маму!" — підкреслює krasivorondiana.

Нагадаємо, сьогодні в мережі все ще не вщухає ажіотаж навколо довгоочікуваного тандему — Дорофєєва-Monatik. Українські виконавці не так давно презентували відеороботу на спільну пісню "Глубоко".

Надя Дорофєєва: біографія та цікаві факти