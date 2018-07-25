"Золоті слова": Світлана Лобода поділилася несподіваним рішенням

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка поділилася своїми думками

Днями відома українська співачка Світлана Лобода поділилася своїм несподіваним рішенням з приводу своєї зоряної кар'єри, опублікувавши новий пост на сторінці в Instagram.

"Нещодавно я для себе вирішила, що буду багато працювати, але не на знос. Тому що життя - це не механізм, в якому можна міняти гвинтики... і мати моїм дітям ніхто не замінить", - написала у публікації артистка.

Фвід: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Багато шанувальників підтримали Світлану.

"Золоті слова", "Шикарна жінка з правильним умовиводом", "Молодець", "Це правда, Світланка", "А я думала, ви робот. З двомісячним немовлям, щоденні концерти - це знос як раз", "Самі що ні на є точні і правильні слова", "Ви просто чудова", "Супержінка", - написали вони в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Відзначимо, що в кінці травня співачка стала мамою вдруге. По мережі блискавично поширилися чутки про те, що передбачуваний батько дівчинки – Тілль Ліндеманн, соліст культової німецької групи Rammstein. Сама ж артистка на всі питання про батька дочки не відповідає.

Нагадаємо, стало відомо про те, що Світлана Лобода своїй доньці дала ім'я Тілльда. Знаменитість розповіла про те, на кого схожа її молодша дочка і пояснила, чому вона дала їй таке незвичайне ім'я.

Нещодавно ми писали про те, що українські співачки Світлана Лобода та Ані Лорак, які ведуть активну кар'єрну діяльність в Росії, приїхали в Київ. Причина майже одночасного приїзду обох виконавиць поки невідома.

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