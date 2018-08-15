Зірка серіалу "Картковий будиночок" вийшла заміж за молодого менеджера Saint Laurent

Фото: Робін Райт (instagram.com/robingwright)

Голлівудська актриса стала дружиною молодого залицяльника

52-річна американська актриса Робін Райт вийшла заміж за 31-річного бойфренда, менеджера будинку високої моди Saint Laurant Климента Жиро. Про це стало відомо із запису фан-сторінки актриси в Instagram.

"З найкращими побажаннями найпрекраснішій парі! Вітаємо! Всього найкращого!" – написали у публікації.

Фото: Робін Райт і Климент Жиро (instagram.com/robinwrightnow)

Зазначимо, що пара познайомилася у минулому році на Каннському фестивалі, а через кілька місяців вони разом провели різдвяні канікули. Вже в березні 2018 року вони вийшли на публіку з однаковими кільцями, прийшовши на футбольний матч у Парижі, що послужило приводом для чуток.

Весілля відбулося 11 серпня у місті Ла-Рош-сюр-Бюі, Франція, як повідомив Vogue Paris. На торжестві були тільки близькі: родичі та друзі молодят. "Все було дуже інтимно і скромно", - розповів один з гостей церемонії. Він також повідомив, що цей крок не був зроблений заради особистого піару і просування серіалу "Картковий будиночок".

До речі, це вже третій шлюб для Робін Райт. Раніше вона вже була одружена з актором Дэйном Візерспуном, а слідом за Шоном Пенном. Від другого шлюбу в актриси залишилася дочка Ділан Френсіс і син Хоппер Джек.

Нагадаємо, 21-річна донька Сніжани Єгорової Олександра вийшла заміж. Радісною новиною актриса і ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Раніше ми писали про те, що в мережі показали, як Ані Лорак розважалася з чоловіками на фестивалі.

Також повідомлялося, що учасниця Євробачення 2018 вийшла заміж за відомого футболіста.

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