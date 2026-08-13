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Смачно 13 серпня 2026, 10:08

Абрикосове варення з секретним інгредієнтом: як зварити плоди цілими половинками

Як зварити прозорі абрикоси цілими половинками
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Рецепт абрикосового варення (фото згенероване ШІ)
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Абрикосове варення - це справжня літня класика, але часто під час варіння ніжні фрукти перетворюються на безформну кашу. Існує геніальний спосіб, як зберегти половинки абсолютно цілими, напівпрозорими та неймовірно апетитними.

Styler з посиланням на допис в Консервація та Кулінарія ділиться рецептом варення з абрикосів, яке виходить дуже смачним.

Секрет варення

Головний секрет цього рецепту полягає у двох правилах: тривалому настоюванні в холодильнику та категоричній забороні на перемішування під час кипіння. А додавання ядерець з абрикосових кісточок подарує готовому десерту вишуканий мигдалевий аромат.

Що знадобиться для приготування

Цей рецепт вимагає мінімуму інгредієнтів. Вам потрібні лише:

  • свіжі абрикоси (краще обирати пружні, не перестиглі плоди, з яких легко виймається кісточка);
  • цукор (зазвичай береться в пропорції 1:1 до ваги очищених фруктів, але кількість можна коригувати залежно від солодкості сорту).

Покровий рецепт приготування

Ретельно вимийте абрикоси, розділіть їх на акуратні половинки. Викладіть перший шар фруктів на дно каструлі, в якій плануєте варити десерт (найкраще підійде широкий посуд із товстим дном). Рясно засипте цей шар цукром. Продовжуйте чергувати шари абрикосів та цукру.

Не поспішайте викидати кісточки. Обережно розколіть їх, дістаньте цілі горішки та додайте їх просто в каструлю до зацукрованих фруктів.

Каструлю з майбутнім варенням необхідно поставити в холодильник рівно на одну добу. За цей час цукор повільно розтане, витягне з фруктів натуральний сік, утворивши густий сироп, а самі половинки абрикосів стануть красивими та напівпрозорими.

Дістаньте каструлю з холодильника, поставте на середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Найважливіше правило: варення категорично не можна мішати ложкою. Коли сироп закипить, обережно зніміть пінку, яка утворилася на поверхні, зменште вогонь до мінімуму і варіть десерт рівно 40 хвилин.

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