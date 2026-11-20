Деруни з батату та лисичками у вершковому соусі: ніжний осінній рецепт (фото)
Я люблю експериментувати зі звичними рецептами, тому цього разу приготувала деруни не з картоплі, а з батату. Вийшло ніжно, ситно та дуже смачно. А якщо вдома є газова плита, повторити рецепт можна навіть під час відключення електроенергії.
Як приготувати такі деруни, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.
Деруни з батату з лисичками у вершковому соусі
Інгредієнти для дерунів:
- Батат - 300 г
- Яйце - 1 шт.
- Борошно - 50 г
- Сіль - до смаку
- Олія для смаження - 1 ст. л.
Для вершкових лисичок:
- Лисички - 150 г
- Вершки 15-20% - 80 мл
- Пармезан - 20 г
- Вершкове масло - 15 г
- Сіль - до смаку.
Для подачі:
- Соус теріякі - 1-2 ч. л.
Час приготування: приблизно 35 хвилин.
Кількість порцій: 2.
Спосіб приготування
- Батат очищаємо та натираємо на середній тертці. Додаємо яйце, борошно та дрібку солі. Ретельно перемішуємо до однорідності. Я раджу не додавати забагато борошна, щоб деруни залишалися ніжними та зберегли природний смак батату.
- На сковорідці розігріваємо трохи олії. Ложкою викладаємо масу, формуючи невеликі пласкі деруни. Смажимо на помірному вогні приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку, доки вони не стануть рум'яними та повністю приготуються всередині.
- Лисички очищаємо від забруднень, за потреби промиваємо та добре обсушуємо. Великі гриби розрізаємо на менші шматочки.
- На іншій сковорідці розтоплюємо вершкове масло. Додаємо лисички та обсмажуємо на помірному вогні, поки не випарується зайва рідина, а гриби не стануть повністю готовими. Мені подобається готувати лисички саме на вершковому маслі, адже воно надає ще більше ніжності лисичкам.
- Вливаємо вершки та перемішуємо. Зменшуємо вогонь і тушкуємо гриби ще 2-3 хвилини, щоб соус трохи загуснув.
- Пармезан натираємо на дрібній тертці та додаємо до грибів. Перемішуємо, поки сир не розплавиться та не поєднається з вершками. За потреби додаємо трохи солі. Я раджу спочатку скуштувати соус, адже пармезан сам по собі досить солоний.
- Готові деруни викладаємо на тарілку, поруч розміщуємо лисички у вершковому соусі та додаємо трохи теріякі.
Такі деруни можна подавати не лише з грибами, але й доповнювати іншими продуктами на власний смак. Я, наприклад, додала до своєї порції відварену курку. Вона зробила страву ситнішою та гармонійно поєдналася з лисичками у вершковому соусі.
Алергени: яйця, пшениця, молочні продукти (лактоза), соя.
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