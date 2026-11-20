Я люблю експериментувати зі звичними рецептами, тому цього разу приготувала деруни не з картоплі, а з батату. Вийшло ніжно, ситно та дуже смачно. А якщо вдома є газова плита, повторити рецепт можна навіть під час відключення електроенергії.