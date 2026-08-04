"Дівчатка" чи "хлопчики"? Який кавун насправді солодший і як обрати найсмачніший

Стиглий кавун - який він?

Вибираючи кавун, ми не радимо орієнтуватися лише на його розмір чи колір.

Першочергово звертайте увагу на пляму на боці плода - це місце, яким він лежав на землі. У стиглого кавуна вона зазвичай жовта або кремова. Якщо ж пляма майже біла, це може означати, що плід зібрали занадто рано.

Ще одна важлива ознака - вага. Стиглий кавун має бути досить важким для свого розміру, адже всередині багато соку. Тому, якщо ви обираєте між двома приблизно однаковими за величиною плодами, краще взяти той, що здається важчим.

Також радимо звертати увагу і на шкірку ягоди. Вона має бути твердою, без м'яких ділянок, глибоких тріщин чи інших пошкоджень. У стиглого кавуна поверхня часто виглядає більш матовою, а не блискучою. Також можна подивитися на хвостик: сухий і коричнюватий часто свідчить про стиглість, тоді як яскраво-зелений може вказувати на те, що кавун зірвали нещодавно і він міг не встигнути дозріти.

Багато хто перевіряє кавун ще й постукуванням. Подейкують, що стиглий плід має видавати дзвінкий, пружний звук. Але цей спосіб насправді доволі суб'єктивний і не завжди відповідає очікуванням покупців.

Найпростіше правило: хороший кавун має бути важким, із твердою шкіркою, без пошкоджень і з помітною жовтою плямою на місці, де він лежав. Якщо всі ці ознаки збігаються, шанси отримати соковитий і стиглий плід значно вищі.

Звідки привезли кавун: чи впливає місце вирощування на його смак

Місце вирощування справді може впливати на смак кавуна. Ця культура любить багато сонця і тепло, тому найкраще почувається в регіонах із довгим спекотним літом. Саме тому в Україні традиційно славляться кавуни з південних областей, зокрема Херсонщини та Одещини. Там для них сприятливий клімат: багато сонячних днів і достатньо тепла, щоб плоди добре визрівали.

Що ж стосується Закарпатських кавунів, то вони також можуть бути дуже смачними, але все залежить від конкретного року, сорту та умов вирощування. Якщо літо було теплим і сонячним, місцеві плоди цілком можуть порадувати солодким смаком.

Якщо говорити про імпортні кавуни, тут ситуація схожа: на прилавках можна зустріти плоди з різних країн, і сам факт імпорту зовсім не означає, що вони будуть кращими або гіршими. Наприклад, кавун, який виростили в теплому сонячному регіоні, може бути дуже солодким. Але якщо його зібрали ще недозрілим, щоб він краще переніс транспортування, смак може бути зовсім не таким насиченим.

Якщо вибирати між українським та імпортним кавуном, ми рекомендуємо звертати увагу не лише на етикетку, а й на сезонність, стиглість та зовнішній вигляд плода. У розпал українського сезону місцеві кавуни часто мають перевагу, адже їм не потрібно долати довгий шлях до магазину.

"Дівчатка" солодші за "хлопчиків" - міф чи реальність?

Напевно, кожен, хто хоча б раз, вибирючи кавун на ринку, чув про "дівчаток" і "хлопчиків". За популярною теорією, "дівчатка" мають круглу форму та велику круглу пляму знизу, а "хлопчики" - більш витягнуту форму і меншу пляму. Вважається, що саме "прекрасні представниці" сімейства баштанних солодші, соковитіші та мають менше насіння.

Але є нюанс: насправді такого поділу між кавунами не існує. Це лише народний міф, який роками передають від одного покупця до іншого. У кавунів немає "чоловічих" і "жіночих" плодів, а форма та розмір плями не визначають його солодкість.

Те, що реально впливає на смак ягоди:

сорт,

погода,

кількість сонця,

полив,

стиглість плода.

З огляду на це, велика кругла пляма зовсім не гарантує, що кавун буде солодким. І "псевдохлопчик" із витягнутою формою цілком може виявитися набагато смачнішим.

Тож, враховуючи усе вищевикладене, Styler рекомендує не обирати кавуни виключно за принципом "дівчинка чи хлопчик". Краще оцінити одразу кілька з вказаних нами ознак - саме так у вас буде значно більше шансів знайти справді стиглий і солодкий кавун.