"Девочки" или "мальчики"? Какой арбуз действительно слаще и как выбрать самый вкусный

Спелый арбуз - какой он?

Выбирая арбуз, мы не рекомендуем ориентироваться только на его размер или цвет.

Первоначально обращайте внимание на пятно на стороне плода - это место, которым он лежал на земле. У спелого арбуза она обычно желтая или кремовая. Если пятно почти белое, это может означать, что плод собрали слишком рано.

Еще один важный признак - вес . Спелый арбуз должен быть достаточно тяжелым для своего размера, ведь внутри много сока. Поэтому, если вы выбираете между двумя примерно одинаковыми по величине плодами, лучше взять кажущийся более тяжелым.

Также советуем обращать внимание и на кожуру ягоды. Она должна быть жесткой, без мягких участков, глубоких трещин или других повреждений. У спелого арбуза поверхность часто выглядит более матовой, а не блестящей. Также можно посмотреть на хвостик: сухой и коричневатый часто свидетельствует о спелости, тогда как ярко-зеленый может указывать на то, что арбуз сорвали недавно и он мог не успеть созреть.

Многие проверяют арбуз еще и постукиванием. Говорят, что спелый плод должен издавать звонкий, упругий звук. Но этот способ действительно субъективный и не всегда отвечает ожиданиям покупателей.

Самое простое правило: хороший арбуз должен быть тяжелым, с жесткой кожурой, без повреждений и с заметным желтым пятном на месте, где он лежал. Если все эти признаки совпадают, шансы получить сочный и спелый плод значительно выше.

Откуда привезли арбуз: влияет ли место выращивания на его вкус

Место выращивания действительно может влиять на вкус арбуза. Эта культура любит много солнца и тепло, поэтому лучше чувствует себя в регионах с долгим жарким летом. Именно поэтому в Украине традиционно славятся арбузы из южных областей, в частности, Херсонщины и Одесщины . Там для них благоприятный климат: много солнечных дней и достаточно тепла, чтобы плоды хорошо созревали.

Что касается Закарпатских арбузов, то они также могут быть очень вкусными, но все зависит от конкретного года, сорта и условий выращивания. Если лето было теплым и солнечным, местные плоды вполне могут обрадовать сладким вкусом.

Если говорить об импортных арбузах, здесь ситуация похожа: на прилавках можно встретить плоды из разных стран, и сам факт импорта вовсе не означает, что они будут лучше или хуже. К примеру, арбуз, который вырастили в теплом солнечном регионе, может быть очень сладким. Но если его собрали еще недозрелым, чтобы он лучше перенес транспортировку, вкус может быть совсем не столь насыщенным.

Если выбирать между украинским и импортным арбузом, мы рекомендуем обращать внимание не только на этикетку, но и сезонность, спелость и внешний вид плода. В разгар украинского сезона местные арбузы часто имеют преимущество, ведь им не нужно проделывать долгий путь в магазин.

"Девочки" слаще "мальчиков" - миф или реальность?

Наверное, каждый, кто хотя бы раз, выбирая арбуз на рынке, слышал о "девочках" и "мальчиках". По популярной теории, "девочки" имеют круглую форму и большое круглое пятно снизу, а "мальчики" - более вытянутую форму и меньшее пятно. Считается, что именно "прекрасные представительницы" семейства бахчевых более сладкие, сочные и имеют меньше семян.

Но есть нюанс: на самом деле такого разделения между арбузами не существует. Это только народный миф, который годами передают от одного покупателя другому. У арбузов нет "мужских" и "женских" плодов, а форма и размер пятна не определяют его сладость.

Так, что же реально влияет на вкус ягоды:

сорт,

погода,

количество солнца,

полив,

спелость плода.

Учитывая это, большое круглое пятно совсем не гарантирует, что арбуз будет сладким. И "псевдомальчик" с вытянутой формой вполне может оказаться намного вкуснее.

Так что, учитывая все вышеизложенное, Styler рекомендует не выбирать арбузы исключительно по принципу "девочка или мальчик" . Лучше оценить сразу несколько из указанных нами признаков - именно так у вас будет гораздо больше шансов найти действительно спелый и сладкий арбуз.