Печеня зі свинини та картоплі

Інгредієнти:

свиняча полядвиця - 500 г,

картопля - 700 г,

цибуля - 1 невелика,

морква - 1 велика,

вершкове масло - 20 г,

олія - для смаження,

спеції - за смаком,

вода - за вподобанням.

Як приготувати домашню печеню

Свинину наріжте середніми кубиками, цибулю дрібно нашаткуйте, а моркву натріть на дрібній тертці.

Розігрійте каструлю з товстим дном, додайте вершкове масло та обсмажте на ньому цибулю з морквою до м'якості. Мені подобається використовувати для засмажки саме вершкове масло, адже воно надає майбутній підливі ніжного смаку і забирає гіркоту цибулі.

Приблизний розмір шматочків (фото: Юлія Шиканова)

Готові овочі перекладіть в окрему тарілку, а в ту саму каструлю налийте трохи олії та викладіть свинину. Приправте м'ясо улюбленими спеціями. Сюди чудово пасують копчена паприка, сушений часник і чорний перець.

Обсмажте свинину до золотистої скоринки. Якщо свинина буде не до кінця готова через розмір шматочків - нічого страшного, бо потім вона буде ще варитись в бульйоні.

Залийте м'ясо гарячою водою та поверніть у каструлю обсмажені овочі.

Почистьте картоплю, наріжте її середніми кубиками, трохи меншими за свинину та додайте до решти інгредієнтів. Посоліть і за потреби долийте води. Якщо любите густу печеню, рідина має лише майже покривати картоплю. Я люблю більш рідку, тому налила води майже до країв каструлі

Доведіть усе до кипіння, зменште вогонь та готуйте під кришкою приблизно 25-35 хвилин, доки картопля і свинина не стануть м'якими.

Готова печеня (фото: Юлія Шиканова)

Готовій печені раджу дати постояти під кришкою ще 5-10 хвилин. А подавати її особливо смачно зі свіжим хлібом чи тостами, якими можна зібрати залишки підливи з тарілки.

Поради для приготування смачної печені

Перед обсмажуванням свинину краще промокнути паперовим рушником. Так зайва волога не заважатиме утворенню золотистої скоринки.

Не нарізайте картоплю надто дрібно, особливо якщо використовуєте сорт, який швидко розварюється.

Якщо наприкінці приготування підлива здається зарідкою, злийте трохи води або розімніть виделкою кілька шматочків картоплі безпосередньо в каструлі. Це допоможе загустити її без додавання борошна чи крохмалю.

А якщо печеня залишиться на наступний день, не переймайтеся - після настоювання в холодильнику вона часто стає ще смачнішою.

Страва містить молочні продукти. Додаткові алергени можуть залежати від складу використаних спецій.