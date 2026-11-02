Гарбузові сирники із насінням чіа: незвичний рецепт без цукру та борошна (фото)

Інгредієнти на 10 сирників:

Кисломолочний сир - 200 г

Яйце - 1 шт.

Насіння чіа - 2 ст. л.

Гарбузове пюре - 2 ст. л.

Мелена кориця - за смаком

Сіль - дрібка

Натуральний йогурт без доданого цукру - для подачі.

Орієнтовний час приготування: близько 40 хвилин із готовим гарбузовим пюре, включно з 20 хвилинами на набухання чіа.

Як приготувати сирники з чіа та гарбузом

1. Підготуйте сир і гарбузове пюре

Для цього рецепта потрібен щільний кисломолочний сир без зайвої сироватки. Якщо він вологий, спочатку відцідіть або обережно відіжміть його через марлю.

Розімніть сир виделкою. Якщо залишаються великі грудочки, перетріть через сито.

Гарбузове пюре має бути охолодженим і густим. Якщо готуєте його з відвареного гарбуза, добре злийте воду перед подрібненням. Додавати до пюре молоко чи вершки для цього рецепта не потрібно.

Я використала приблизно дві столові ложки готового пюре.

2. Змішайте інгредієнти

До сиру додайте яйце, гарбузове пюре, насіння чіа, дрібку солі та корицю. Ретельно перемішайте, щоб насіння рівномірно розподілилося в масі.

У цьому рецепті борошно не потрібне ані для замішування, ані для обкачування.

3. Залиште масу на 20 хвилин

Накрийте миску й залиште сирну масу приблизно на 20 хвилин, щоб насіння чіа набухло.

Чіа поглинає вологу та утворює гелеподібну оболонку, завдяки чому може загущувати суміші. Тому не варто переходити до формування відразу після перемішування. Про це повідомляє The Nutrition Source.

Після вистоювання знову перемішайте масу. Вона має залишатися м'якою, але тримати форму. Надлишок сироватки чи рідке гарбузове пюре можуть зробити її занадто вологою навіть після набухання насіння.

4. Сформуйте сирники

Злегка змочіть руки водою. Відділяйте невеликі порції маси, формуйте кульки й обережно приплюсніть їх.

5. Обсмажте на пательні

Розігрійте пательню з антипригарним покриттям.

Викладіть сирники, залишаючи між ними трохи місця. Дочекайтеся, поки знизу утвориться рум'яна скоринка, і лише тоді обережно переверніть широкою лопаткою.

Другий бік готуйте під кришкою на невеликому вогні. Якщо поверхня швидко темніє, зменште нагрів: сирники мають встигнути приготуватися всередині.

Точний час залежить від їхньої товщини та пательні. Для перевірки розріжте один сирник - усередині не повинно бути рідкої сирно-яєчної маси.

Із чим подавати сирники

Я подавала ці сирники з натуральним йогуртом без доданого цукру. Він доповнює сирну основу та залишає яскравим смак гарбуза. Також зверху посипала корицею.

Сирники з чіа, гарбузом і натуральним йогуртом (фото: Юлія Люшньова)

Алергени: страва містить яйця та молочні продукти. Якщо сир і йогурт не безлактозні, вони також містять лактозу.