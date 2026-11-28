Кальмари з грибами шімеджі та овочами: рецепт теплої закуски в азійському стилі (фото)
Інколи хочеться скуштувати щось незвичне, легке та водночас не надто калорійне. Чудовим варіантом стане тепла закуска з кальмарами, грибами шімеджі та овочами в азійському стилі. Особливого смаку їй додає поєднання солодкуватого соусу теріякі та легкої кислинки лайма. До того ж приготувати страву можна навіть під час відключення світла, якщо вдома є газова плита.
Як приготувати оригінальну закуску з кальмарами та грибами, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.
Інгредієнти для приготування закуски
Для двох порцій знадобляться:
- очищений кальмар - 150 г;
- гриби шімеджі - 150 г;
- стручкова квасоля - 50 г;
- броколі - 50 г;
- зелений горошок - 30 г;
- соус теріякі - 30 г;
- сік лайма - 1 ч. л.;
- кунжутна олія - 1 ч. л.;
- кунжут - 3 г.
Кількість порцій: 2.
Час приготування: близько 20 хвилин.
Родзинкою цього рецепту є гриби шімеджі. Вони популярні в японській кухні, а після термічної обробки набувають легкого горіхового присмаку та зберігають пружну текстуру.
Рецепт приготування незвичної закуски
Якщо використовуєте заморожені кальмари, попередньо розморозьте їх у холодильнику. Обсушіть паперовим рушником та наріжте смужками або кільцями.
У грибів шімеджі зріжте основу, яка з'єднує ніжки, та розділіть їх. Броколі розберіть на невеликі суцвіття, а стручкову квасолю наріжте на кілька частин.
Розігрійте сковороду з кунжутною олією для смаження. Викладіть броколі та стручкову квасолю, додайте дві столові ложки води й готуйте під кришкою протягом 3-4 хвилин.
Додайте гриби шімеджі та зелений горошок. Зніміть кришку та обсмажуйте інгредієнти ще приблизно 4-5 хвилин, періодично перемішуючи.
Коли зайва волога випарується, додайте кальмари та соус теріякі. Готуйте на сильному вогні приблизно 2-3 хвилини до готовності морепродуктів.
Відповідно до рекомендацій FDA, внутрішня температура морепродуктів під час приготування має досягти 63 градусів.
Зніміть сковороду з вогню, додайте сік лайма та перемішайте. Перед подачею посипте закуску кунжутом.
Порада від мене: не додавайте сік лайма під час обсмажування. Краще збризнути ним уже готову закуску - так цитрусова нотка буде виразнішою та приємно збалансує солодкуватий смак теріякі. А для більш насиченого аромату можна попередньо підсушити кунжут на сухій сковороді.
Калорійність та поживна цінність закуски
Орієнтовна калорійність однієї порції становить 165 ккал.
- Білки - 17 г.
- Жири - 4,5 г.
- Вуглеводи - 15 г.
Калорійність усієї страви становить приблизно 330 ккал. Показники можуть відрізнятися залежно від складу соусу теріякі та інших інгредієнтів.
Алергени: молюски, соя, кунжут. Соус теріякі також може містити пшеницю та глютен.
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