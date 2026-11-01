Куряче філе стегна в апельсиновій глазурі на гарбузовій подушці: рецепт незвичної вечері на двох (фото)

Інгредієнти

Для курки та маринаду:

філе курячого стегна - 250 г, вага до приготування;

оливкова олія - 1 ст. л.;

лимонний сік - 1 ст. л.;

солодка паприка - 1 ч. л.;

сіль - за смаком.

Для гарбузового пюре:

очищений гарбуз - 400 г;

вершки 20% - 60 мл;

апельсиновий сік - 4 ст. л.;

сіль - за смаком.

Для глазурі:

апельсиновий сік - 4 ст. л.;

мед - 2 ст. л.;

соєвий соус - 2 ст. л.

Для подачі:

пармезан - близько 40 г;

очищене гарбузове насіння - за смаком.

Кількість порцій: 2.

Орієнтовний час приготування: 50 хвилин, включно з маринуванням. Гарбуз готуємо паралельно.

Як приготувати курку в апельсиновій глазурі

1. Замаринуйте м'ясо

Змішайте оливкову олію, лимонний сік, паприку та трохи солі. Натріть сумішшю філе стегна, накрийте й залиште в холодильнику на 10-20 хвилин. Соліть помірно, адже до глазурі входитиме соєвий соус.

2. Відваріть гарбуз

Тим часом, поки курка маринується, очистіть гарбуз.

Наріжте його однаковими шматочками, залийте водою та варіть до м'якості. Я варила близько 10 хвилин. Він має легко проколюватися виделкою.

Злийте воду й дайте залишкам вологи випаруватися, щоб пюре не вийшло водянистим.

3. Зробіть пюре

До теплого гарбуза поступово додайте вершки та апельсиновий сік. Збийте блендером до гладенької консистенції та посоліть за смаком.

Гарбузове пюре з вершками та апельсиновим соком (фото: Юлія Люшньова)

4. Запечіть курку

Викладіть замариноване філе в кошик мультипічки одним шаром, залишаючи між шматочками трохи місця. Готуйте за температури 180 градусів приблизно 15 хвилин.

5. Приготуйте глазур

Поки курка запікається, змішайте в невеликій каструлі апельсиновий сік, мед і соєвий соус. Доведіть до слабкого кипіння та уварюйте на невеликому вогні, помішуючи.

Орієнтуйтеся на консистенцію: суміш має трохи загуснути та обволікати ложку. Зніміть із вогню та дайте трохи охолонути - так буде легше нанести її на м'ясо тонким шаром.

6. Змастіть філе та допечіть

Нанесіть глазур на курку кулінарним пензликом і поверніть у мультипічку ще приблизно на 5 хвилин за тієї самої температури. Стежте, щоб покриття з медом не підгоріло.

У моїй мультипічці філе готувалося 15 хвилин без глазурі та ще близько 5 хвилин із нею. Час залежить від товщини шматочків і моделі приладу.

Готовність перевірте кухонним термометром: за рекомендаціями FoodSafety.gov, температура всередині курки має досягти щонайменше 74 градуси. Вимірюйте її в найтовстішій частині філе; за потреби продовжте приготування.

Як подати вечерю

Розподіліть тепле гарбузове пюре між двома тарілками та викладіть курку. Посипте тертим пармезаном і гарбузовим насінням.

Курка в апельсиновій глазурі на гарбузовій подушці, яку я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Містить молочні продукти та сою. Соєвий соус також може містити пшеницю (глютен) - перевірте склад на упаковці.