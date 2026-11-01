Куриное филе бедра в апельсиновой глазури на тыквенной подушке: рецепт необычного ужина на двоих (фото)
Для этого ужина я использовала апельсиновый сок дважды - добавила к тыквенному пюре и уварила с медом и соевым соусом для глазури. Перед подачей дополнила блюдо тертым пармезаном и семенами тыквы.
Фирменным рецептом ужина делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты
Для курицы и маринада:
- филе куриного бедра - 250 г, вес к приготовлению;
- оливковое масло - 1 ст. л.;
- лимонный сок - 1 ст. л.;
- сладкая паприка - 1 ч. л.;
- соль - по вкусу.
Для тыквенного пюре:
- очищенная тыква - 400 г;
- сливки 20% - 60 мл;
- апельсиновый сок - 4 ст. л.;
- соль - по вкусу.
Для глазури:
- апельсиновый сок - 4 ст. л.;
- мед - 2 ст. л.;
- соевый соус - 2 ст. л.
Для подачи:
- пармезан - около 40 г;
- очищенные тыквенные семена - по вкусу.
Количество порций: 2.
Ориентировочное время приготовления: 50 минут, включая маринование. Тыкву готовим параллельно.
Как приготовить курицу в апельсиновой глазури
1. Замаринуйте мясо
Смешайте оливковое масло, лимонный сок, паприку и немного соли. Натрите смесью филе бедра, накройте и оставьте в холодильнике на 10-20 минут. Солите умеренно, ведь в глазури будет входить соевый соус.
2. Отварите тыкву
Между тем, пока курица маринуется, очистите тыкву.
Нарежьте его кусочками одинаковыми, залейте водой и варите до мягкости. Я готовила около 10 минут. Он должен легко прокалываться вилкой.
Слейте воду и дайте остаткам влаги испариться, чтобы пюре не получилось водянистым.
3. Сделайте пюре
К теплой тыкве постепенно добавьте сливки и апельсиновый сок. Взбейте блендером до гладкой консистенции и посолите по вкусу.
4. Запеките курицу
Выложите замаринованное филе в корзину мультипечки одним слоем, оставляя между кусочками немного места. Готовьте при температуре 180 градусов примерно 15 минут.
5. Приготовьте глазурь
Пока курица запекается, смешайте в небольшой кастрюле апельсиновый сок, мед и соевый соус. Доведите до слабого кипения и уваривайте на небольшом огне, помешивая.
Ориентируйтесь на консистенцию: смесь должна загустеть и обволакивать ложку. Снимите с огня и дайте немного остыть – так будет легче нанести ее на мясо тонким слоем.
6. Смажьте филе и допеките
Нанесите глазурь на курицу кулинарной кисточкой и поверните в мультипечку еще примерно на 5 минут при той же температуре. Следите, чтобы покрытие с медом не подгорело.
В моей мультипечке филе готовилось 15 минут без глазури и еще около 5 минут с ней. Время находится в зависимости от толщины кусочков и модели прибора.
Готовность проверьте кухонным термометром: по рекомендациям FoodSafety.gov температура внутри курицы должна достичь не менее 74 градусов. Измеряйте ее в самой толстой части филе; при необходимости продолжите приготовление.
Как подать ужин
Распределите теплое тыквенное пюре между двумя тарелками и выложите курицу. Посыпьте тертым пармезаном и тыквенными семенами.
Содержит молочные продукты и сою. Соевый соус также может содержать пшеницу (глютен) - проверьте состав на упаковке.
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