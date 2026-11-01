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Вкусно 01 ноября 2026, 19:02

Куриное филе бедра в апельсиновой глазури на тыквенной подушке: рецепт необычного ужина на двоих (фото)

Пока мясо маринуется, можно приготовить гарнир и ингредиенты для глазури
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Молодая пара имеет необычный ужин (фото: Styler)
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Для этого ужина я использовала апельсиновый сок дважды - добавила к тыквенному пюре и уварила с медом и соевым соусом для глазури. Перед подачей дополнила блюдо тертым пармезаном и семенами тыквы.

Фирменным рецептом ужина делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты

Для курицы и маринада:

  • филе куриного бедра - 250 г, вес к приготовлению;
  • оливковое масло - 1 ст. л.;
  • лимонный сок - 1 ст. л.;
  • сладкая паприка - 1 ч. л.;
  • соль - по вкусу.

Для тыквенного пюре:

  • очищенная тыква - 400 г;
  • сливки 20% - 60 мл;
  • апельсиновый сок - 4 ст. л.;
  • соль - по вкусу.

Для глазури:

  • апельсиновый сок - 4 ст. л.;
  • мед - 2 ст. л.;
  • соевый соус - 2 ст. л.

Для подачи:

  • пармезан - около 40 г;
  • очищенные тыквенные семена - по вкусу.

Количество порций: 2.

Ориентировочное время приготовления: 50 минут, включая маринование. Тыкву готовим параллельно.

Как приготовить курицу в апельсиновой глазури

1. Замаринуйте мясо

Смешайте оливковое масло, лимонный сок, паприку и немного соли. Натрите смесью филе бедра, накройте и оставьте в холодильнике на 10-20 минут. Солите умеренно, ведь в глазури будет входить соевый соус.

2. Отварите тыкву

Между тем, пока курица маринуется, очистите тыкву.

Нарежьте его кусочками одинаковыми, залейте водой и варите до мягкости. Я готовила около 10 минут. Он должен легко прокалываться вилкой.

Слейте воду и дайте остаткам влаги испариться, чтобы пюре не получилось водянистым.

3. Сделайте пюре

К теплой тыкве постепенно добавьте сливки и апельсиновый сок. Взбейте блендером до гладкой консистенции и посолите по вкусу.

Тыквенное пюре со сливками и апельсиновым соком (фото: Юлия Люшнева)

4. Запеките курицу

Выложите замаринованное филе в корзину мультипечки одним слоем, оставляя между кусочками немного места. Готовьте при температуре 180 градусов примерно 15 минут.

5. Приготовьте глазурь

Пока курица запекается, смешайте в небольшой кастрюле апельсиновый сок, мед и соевый соус. Доведите до слабого кипения и уваривайте на небольшом огне, помешивая.

Ориентируйтесь на консистенцию: смесь должна загустеть и обволакивать ложку. Снимите с огня и дайте немного остыть – так будет легче нанести ее на мясо тонким слоем.

6. Смажьте филе и допеките

Нанесите глазурь на курицу кулинарной кисточкой и поверните в мультипечку еще примерно на 5 минут при той же температуре. Следите, чтобы покрытие с медом не подгорело.

В моей мультипечке филе готовилось 15 минут без глазури и еще около 5 минут с ней. Время находится в зависимости от толщины кусочков и модели прибора.

Готовность проверьте кухонным термометром: по рекомендациям FoodSafety.gov температура внутри курицы должна достичь не менее 74 градусов. Измеряйте ее в самой толстой части филе; при необходимости продолжите приготовление.

Как подать ужин

Распределите теплое тыквенное пюре между двумя тарелками и выложите курицу. Посыпьте тертым пармезаном и тыквенными семенами.

Курица в апельсиновой глазури на тыквенной подушке, которую я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Содержит молочные продукты и сою. Соевый соус также может содержать пшеницу (глютен) - проверьте состав на упаковке.

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