Легендарна піца зі шкільного буфету: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти

Рецепт розрахований на чотири невеликі піци.

Для тіста знадобляться:

500-600 г борошна

200 мл теплого молока

2 ч. л. сухих дріжджів

1 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

1 яйце

60 г вершкового масла.

Для простого томатного соусу потрібно взяти:

2 ст. л. томатної пасти

150 мл води

сіль і цукор за смаком

прованські трави за смаком.

Начинку можна змінювати залежно від власних уподобань. Для піци підійдуть варена курка, шинка або ковбаска, помідори та твердий сир.

Як приготувати шкільну піцу

Спочатку потрібно замісити тісто. У глибокій мисці змішайте борошно, сухі дріжджі, сіль і цукор. Потім додайте яйце, тепле молоко та вершкове масло й замісіть м’яке, еластичне тісто.

Накрийте його рушником або харчовою плівкою та залиште у теплому місці приблизно на 40-60 хвилин. За цей час тісто має добре підійти та збільшитися в об'ємі.

Після цього розділіть тісто на чотири частини. Кожну руками сформуйте у невеликий круглий корж. Краї змастіть вершковим маслом, а середину - томатним соусом або звичайним кетчупом.

Далі викладайте начинку. Можна використати курку, шинку, ковбасу, овочі чи ананас, а зверху щедро посипати все тертим твердим сиром.

Випікайте піцу у розігрітій до 220 градусів духовці приблизно 15-20 хвилин.

Орієнтуйтеся на сир і краї тіста: вони мають добре підрум'янитися та покритися апетитною золотистою скоринкою.

Якою має бути начинка

Головна перевага цього рецепта - відсутність суворих правил. Якщо хочеться максимально наблизитися до смаку піци зі шкільного буфету, можна взяти кетчуп або томатний соус, варену ковбасу, мариновані огірки та твердий сир.

Для більш сучасної версії підійдуть курка, шинка, помідори або навіть ананас. Можна експериментувати з поєднаннями та додавати ті продукти, які найбільше любить ваша родина.

Саме у цьому й полягає особливість домашньої піци: знайомий смак можна відтворити, але начинку кожен раз змінювати під себе. А якщо хочеться повернутися у шкільні роки, достатньо простого поєднання ковбаси, огірків, кетчупу та сиру.

Чи можна заморозити шкільну піцу

Такі піци можна приготувати одразу із запасом і заморозити, щоб потім швидко розігріти на сніданок або перекус. За рекомендаціями Служби безпеки та інспекції харчових продуктів США (USDA FSIS), готова піца може зберігатися в морозильній камері приблизно 1-2 місяці.

У холодильнику термін значно коротший - 3-4 дні. Перед зберіганням готову їжу рекомендують накривати або добре загортати.

Втім, якщо ви спеціально готуєте піци наперед, є ще кращий спосіб. Фахівці з випічки King Arthur Baking радять спочатку частково пропекти основу, щоб тісто вже тримало форму, але ще не встигло підрум'янитися.

Після цього корж потрібно охолодити, додати соус, сир та начинку, а потім добре запакувати й заморозити. Таку домашню заготовку можна відправляти в духовку прямо з морозильної камери, просто збільшивши час випікання до повної готовності.

Якщо ж заморожуєте вже повністю готову шкільну піцу, її варто спочатку охолодити та щільно запакувати. А після розморожування чи зберігання в холодильнику повертати їй приємну текстуру краще не в мікрохвильовці.

King Arthur Baking рекомендує покласти шматок піци на холодну сковорідку, накрити кришкою і прогрівати на середньо-слабкому вогні приблизно 6-10 хвилин. Завдяки прямому контакту зі сковорідкою низ знову стає хрустким, а тепло під кришкою розплавляє сир і не дає начинці пересохнути.