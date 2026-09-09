Легендарний сливовий пиріг від The New York Times: оригінальний рецепт для форми 22 см

Рецепт сливового пирога, відомого як Original Plum Torte, уперше опублікували в The New York Times у 1983 році. Його авторкою була кулінарна редакторка Маріан Беррос.

Пиріг настільки сподобався читачам, що газета поверталася до рецепта щороку впродовж кількох років. Сьогодні він залишається одним із найвідоміших рецептів The New York Times і особливо добре пасує до сезону слив.

Оригінальний рецепт сливового пирога The New York Times

Класичний рецепт розрахований приблизно на 8 порцій. Для нього потрібні прості продукти, а більшу частину роботи становить приготування тіста.

Інгредієнти

три чверті або 1 повний стакан цукру;

половина склянки несолоного вершкового масла, розм'якшеного;

1 склянка просіяного борошна;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

2 яйця;

12 слив, розрізаних навпіл;

цукор, лимонний сік і кориця для посипання.

Кількість цукру можна регулювати залежно від солодкості слив. Саме поєднання кислуватих фруктів із солодким тістом і корицею робить цей пиріг характерним для осінньої версії рецепта.

Як приготувати класичний пиріг

Спочатку розм'якшене масло потрібно збити із цукром до кремоподібної консистенції. Потім додати борошно, розпушувач, сіль та яйця й перемішати до однорідного тіста.

Готове тісто треба викласти у роз'ємну форму діаметром 8, 9 або 10 дюймів (приблизно 20-23 та 25 сантиметрів). Зверху щільно розкласти половинки слив шкіркою догори.

Після цього фрукти посипати цукром, додати трохи лимонного соку та кориці.

Пиріг треба випікати приблизно 1 годину при 350 градусів за Фаренгейтом - це близько 175-180 градусів Цельсія. Готовій випічці дають охолонути.

Пропорції для форми 21–22 см

Для меншої форми можна скористатися адаптованою версією рецепта, яким на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка з ніком "anny.cooking". У ній змінені кількості деяких інгредієнтів і час випікання.

Для форми діаметром 21-22 см знадобляться:

100 г вершкового масла;

120 г цукру;

дрібка солі;

ваніль - за бажанням;

2 яйця;

150 г борошна;

1 ч. л. з гіркою розпушувача;

6-7 великих слив або більше маленьких;

1 ст. л. цукру та 1 ч. л. кориці для посипки пирога.

Усі продукти для цього варіанта блогерка радить заздалегідь дістати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури.

Масло збивайте із цукром, потім додайте яйця, борошно, розпушувач, сіль і ваніль. Готове тісто перекладіть у форму, а зверху викладіть половинки слив. Пиріг посипте цукром і корицею та випікайте при 180 градусів приблизно 40-45 хвилин.

Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою: вона має виходити з тіста без сирого тіста на поверхні.