Малосольні огірки в пакеті за 30 хвилин: простий рецепт, який врятує вашу вечерю

Що потрібно для малосольних огірків

Для такої закуски краще обирати невеликі свіжі огірки з щільною м'якоттю. Вони швидше просочаться спеціями та залишаться хрусткими.

Що вам знадобиться:

500 г свіжих огірків,

невеликий пучок кропу,

2-3 зубчики часнику,

1,5- ч. л. солі,

1 ч. л. цукру,

1 ст. л. оцту (за бажанням),

2–3 ст. л. рослинної олії (за бажанням).

Оцет додасть закусці більш виразну кислинку, а олія зробить смак м'якшим. Якщо хочеться саме класичних малосольних огірків, ці інгредієнти можна не додавати.

Як приготувати огірки в пакеті

Спочатку добре промийте огірки та обріжте кінчики. Якщо плоди великі, розріжте їх уздовж на кілька частин. Маленькі можна залишити половинками або порізати товстими скибочками.

Кріп дрібно наріжте, а часник подрібніть ножем або пропустіть через прес.

Тепер візьміть міцний харчовий пакет із застібкою або звичайний щільний пакет. Покладіть туди огірки, зелень і часник, після чого всипте сіль та цукор.

За бажанням додайте трохи оцту й олії. Щільно закрийте пакет і кілька хвилин активно струшуйте його, щоб спеції рівномірно розподілилися по всіх огірках.

Після цього залиште пакет на кухні приблизно на 30-40 хвилин. За цей час його можна ще кілька разів перевернути або легенько потрусити.

Чим дрібніше нарізані огірки, тим швидше вони просоляться. Тому вже через пів години можна діставати закуску та подавати її до столу.

Мариновані огірки в пакеті за 30 хв (скриншот)

Як зробити огірки ще хрусткішими

Є простий нюанс: перед приготуванням огірки можна на деякий час покласти в холодну воду. Так вони стануть щільнішими, а готова закуска матиме приємний хрускіт.

Також не варто занадто довго тримати нарізані огірки в пакеті, якщо ви хочете саме малосольний смак. Через кілька годин вони вже стануть значно солонішими.

Готові огірки найкраще подавати одразу - як самостійну закуску, до картоплі, м'яса або просто з хлібом.