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Смачно 26 вересня 2026, 16:14

Піца без замісу: простий рецепт тіста на молоці з дріжджами

Достатньо змішати кілька простих інгредієнтів і дати тісту трохи відпочити
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Домашня піца на м'якому дріжджовому тісті без замісу (фото: Styler)
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Цей варіант піци сподобається тим, хто не любить возитися з борошном і довго вимішувати тісто. Воно готується буквально за кілька рухів, а начинку можна змінювати на свій смак.

Styler з посиланням на відео зі сторінки mamanata.food в Instagram ділиться простим рецептом піци без замісу, для якого знадобляться доступні продукти.

Як приготувати тісто без замісу

Секрет цієї піци саме в тісті: воно виходить м’яким і ніжним, хоча з ним не доведеться довго працювати руками. Зберігайте пропорції - і далі можна сміливо експериментувати з начинкою.

Для тіста знадобляться:

  • молоко - 200 мл,
  • яйце - 1 шт.,
  • свіжі дріжджі - 12 г або сухі - 1 ч. л.,
  • олія - 2 ст. л.,
  • цукор - 0,5 ч. л.,
  • сіль - 0,5 ч. л.,
  • борошно - 240 г.

Спосіб приготування

Молоко трохи підігрійте, щоб воно було теплим, але не гарячим. Додайте дріжджі, цукор і перемішайте.

Вбийте яйце, додайте сіль та олію. Перемішайте до однорідності, після чого поступово всипте просіяне борошно.

Тісто має вийти м'яким і липкуватим - додавати набагато більше борошна не потрібно, адже його не треба вимішувати руками.

Додаємо начинку і випікаємо

Викладіть тісто на деко або у форму, злегка змащену олією. Розподіліть його ложкою або руками, змоченими водою чи олією.

Зверху викладіть начинку на свій смак: томатний соус, сир, ковбасу, шинку, гриби, помідори, перець чи інші улюблені продукти.

Залиште основу на 15-20 хвилин, щоб тісто трохи підійшло. Потім випікайте піцу у розігрітій до 180-200 градусів духовці до готовності та рум'яної скоринки.

Маленький нюанс

Не варто робити основу надто товстою: так тісто краще пропечеться всередині. Якщо хочете більш хрустку піцу, розподіліть його тоншим шаром, а начинку не викладайте надто щедро.

Смачного!

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