Пицца без замеса: простой рецепт теста на молоке с дрожжами
Этот вариант пиццы понравится тем, кто не любит возиться с мукой и долго вымешивать тесто. Оно готовится буквально за несколько движений, а начинку можно менять по своему вкусу.
Styler со ссылкой на видео со страницы mamanata.food в Instagram делится простым рецептом пиццы без замеса, для которого понадобятся доступные продукты.
Как приготовить тесто без замеса
Секрет этой пиццы именно в тесте: он получается мягким и нежным, хотя с ним не придется долго работать руками. Сохраняйте пропорции - и дальше можно смело экспериментировать с начинкой.
Для теста понадобятся:
- молоко - 200 мл,
- яйцо - 1 шт.,
- свежие дрожжи - 12 г или сухие - 1 ч. л.,
- масло - 2 ст. л.,
- сахар - 0,5 ч. л.,
- соль - 0,5 ч. л.,
- мука - 240 г.
Способ приготовления
Молоко немного подогрейте, чтобы оно было теплым, но не горячим. Добавьте дрожжи, сахар и перемешайте.
Убейте яйцо, добавьте соль и растительное масло. Перемешайте до однородности, после чего постепенно всыпьте просеянную муку.
Тесто должно получиться мягким и липким - добавлять гораздо больше муки не нужно, ведь его не нужно вымешивать руками.
Добавляем начинку и выпекаем
Выложите тесто на противень или в форму, слегка смазанную растительным маслом. Распределите его ложкой или руками, смоченными водой или растительным маслом.
Сверху выложите начинку по своему вкусу: томатный соус, сыр, колбасу, ветчину, грибы, помидоры, перец или другие любимые продукты.
Оставьте основание на 15-20 минут, чтобы тесто немного подошло. Затем выпекайте пиццу в разогретой до 180-200 градусов духовке до готовности и румяной корочки.
Маленький нюанс
Не стоит делать основание слишком толстым: так тесто лучше пропечется внутри. Если хотите более хрустящую пиццу, распределите его более тонким слоем, а начинку не выкладывайте слишком щедро.
Приятного аппетита!
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