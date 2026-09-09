rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Смачно Рулет "6 столових ложок": готується разом із начинкою і не потребує окремого коржа
Смачно 09 вересня 2026, 19:09

Рулет "6 столових ложок": готується разом із начинкою і не потребує окремого коржа

Цей домашній десерт підкорює своєю простотою
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Рулет із маковою та сирною начинкою (фото: Styler)
Поділитися:

Хочете приготувати щось смачне до чаю, але не витрачати при цьому пів дня на кухні ? Тоді цей рецепт точно варто зберегти. У ньому немає складного бісквітного коржа, який потрібно випікати окремо, а головний секрет тіста легко запам'ятати - шість столових ложок основних інгредієнтів.

Styler з посиланням на відео зі сторінки "Готуємо з Катюшкою" у Facebook, ділиться рецептом рулету з маковою та сирною начинкою, який готується просто, а виходить ніжним і дуже ароматним.

Макова начинка

Для сирно-макової начинки знадобляться:

  • 400 г макової начинки,
  • 400 г кисломолочного сиру,
  • 100 г сметани,
  • 3 ст. л. цукру,
  • 1 яйце.

Кисломолочний сир (за потреби) можна попередньо перетерти або добре розім'яти, щоб начинка вийшла однорідною. Змішайте його зі сметаною, цукром та яйцем, після чого додайте макову начинку.

Тісто - всього 6 ложок

Для тіста потрібно:

  • 6 яєць,
  • 6 ст. л. цукру,
  • 1 ст. л. меду,
  • 6 ст. л. олії,
  • 6 ст. л. борошна,
  • 1 ч. л. розпушувача.

Яйця збийте з цукром до світлої пишної маси. Додайте мед та олію, перемішайте. Потім поступово всипте борошно, змішане з розпушувачем, і замісіть однорідне тісто.

На деко застеліть пергамент і рівномірно викладіть маково-сирну начинку. Зверху вилийте тісто та розподіліть його по всій поверхні.

Випікайте рулет у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25 хвилин.

І тут головний момент: не чекайте, поки рулет повністю охолоне. Дістаньте його з духовки та, поки він ще теплий, обережно сформуйте рулет. Після цього залиште десерт охолонути.

У результаті ви отримаєте ніжний рулет із маково-сирною начинкою без необхідності окремо випікати корж і витрачати час на складне складання десерту.

Перед подачею його можна нарізати порційними шматочками та подати до чаю або кави.

Смачного!

Раніше ми розповідали, як приготувати цікавий, а головне - простий рецепт смачних млинців із ніжним заварним кремом.

Рецепти
Читайте також "Не приймаю твої вибачення": Денисенко відповіла, за що ображена на Федінчика 09 вересня 2026, 18:17 Помідори по 10 гривень: фермер вигадав, як врятувати врожай, і здивував українців 09 вересня 2026, 17:28 Коли хочеться осені: 10 фільмів з дощем, жовтим листям і особливою атмосферою 09 вересня 2026, 16:40 "Підлягаю мобілізації": Потап вперше відповів, чи готовий йти на фронт 09 вересня 2026, 15:13
Більше цікавого
Смачно Легендарний сливовий пиріг від The New York Times: оригінальний рецепт для форми 22 см 09 вересня 2026, 14:21
Люди Каменських обурила словами про "кісту" від української: як реагує Анатоліч та інші зірки 09 вересня 2026, 13:39
Гороскопи Давньогрецьке коріння та інші цікавинки: що означає ім'я Тимофій і коли святкують його іменини 09 вересня 2026, 12:57
Гороскопи Ніколи не здогадаєтеся, що вони відчувають: ці знаки Зодіаку приховують свої емоції 09 вересня 2026, 12:05
Корисне Причини гниття яблук на дереві: як розпізнати моніліоз та захистити врожай 09 вересня 2026, 11:18