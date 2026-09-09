Рулет "6 столових ложок": готується разом із начинкою і не потребує окремого коржа

Макова начинка

Для сирно-макової начинки знадобляться:

400 г макової начинки,

400 г кисломолочного сиру,

100 г сметани,

3 ст. л. цукру,

1 яйце.

Кисломолочний сир (за потреби) можна попередньо перетерти або добре розім'яти, щоб начинка вийшла однорідною. Змішайте його зі сметаною, цукром та яйцем, після чого додайте макову начинку.

Тісто - всього 6 ложок

Для тіста потрібно:

6 яєць,

6 ст. л. цукру,

1 ст. л. меду,

6 ст. л. олії,

6 ст. л. борошна,

1 ч. л. розпушувача.

Яйця збийте з цукром до світлої пишної маси. Додайте мед та олію, перемішайте. Потім поступово всипте борошно, змішане з розпушувачем, і замісіть однорідне тісто.

На деко застеліть пергамент і рівномірно викладіть маково-сирну начинку. Зверху вилийте тісто та розподіліть його по всій поверхні.

Випікайте рулет у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25 хвилин.

І тут головний момент: не чекайте, поки рулет повністю охолоне. Дістаньте його з духовки та, поки він ще теплий, обережно сформуйте рулет. Після цього залиште десерт охолонути.

У результаті ви отримаєте ніжний рулет із маково-сирною начинкою без необхідності окремо випікати корж і витрачати час на складне складання десерту.

Перед подачею його можна нарізати порційними шматочками та подати до чаю або кави.

Смачного!