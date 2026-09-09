Рулет "6 столових ложок": готується разом із начинкою і не потребує окремого коржа
Хочете приготувати щось смачне до чаю, але не витрачати при цьому пів дня на кухні ? Тоді цей рецепт точно варто зберегти. У ньому немає складного бісквітного коржа, який потрібно випікати окремо, а головний секрет тіста легко запам'ятати - шість столових ложок основних інгредієнтів.
Styler з посиланням на відео зі сторінки "Готуємо з Катюшкою" у Facebook, ділиться рецептом рулету з маковою та сирною начинкою, який готується просто, а виходить ніжним і дуже ароматним.
Макова начинка
Для сирно-макової начинки знадобляться:
- 400 г макової начинки,
- 400 г кисломолочного сиру,
- 100 г сметани,
- 3 ст. л. цукру,
- 1 яйце.
Кисломолочний сир (за потреби) можна попередньо перетерти або добре розім'яти, щоб начинка вийшла однорідною. Змішайте його зі сметаною, цукром та яйцем, після чого додайте макову начинку.
Тісто - всього 6 ложок
Для тіста потрібно:
- 6 яєць,
- 6 ст. л. цукру,
- 1 ст. л. меду,
- 6 ст. л. олії,
- 6 ст. л. борошна,
- 1 ч. л. розпушувача.
Яйця збийте з цукром до світлої пишної маси. Додайте мед та олію, перемішайте. Потім поступово всипте борошно, змішане з розпушувачем, і замісіть однорідне тісто.
На деко застеліть пергамент і рівномірно викладіть маково-сирну начинку. Зверху вилийте тісто та розподіліть його по всій поверхні.
Випікайте рулет у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25 хвилин.
І тут головний момент: не чекайте, поки рулет повністю охолоне. Дістаньте його з духовки та, поки він ще теплий, обережно сформуйте рулет. Після цього залиште десерт охолонути.
У результаті ви отримаєте ніжний рулет із маково-сирною начинкою без необхідності окремо випікати корж і витрачати час на складне складання десерту.
Перед подачею його можна нарізати порційними шматочками та подати до чаю або кави.
Смачного!
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