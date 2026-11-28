М'ясні гнізда з грибами на сковороді

М'ясні гнізда зазвичай готують у духовці з додаванням твердого сиру, як, наприклад, у рецепті кулінарного видання SHUBA.

Я ж пропоную дещо інший варіант приготування - без запікання та сирної скоринки. Замість цього використовую грибну начинку зі сметаною та тушкую м'ясні гнізда під кришкою.

Час приготування - приблизно 45 хвилин.

Кількість порцій - 3 (6 м'ясних гнізд).

Складність - легка.

Спосіб приготування - смаження та тушкування.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться:

м'ясний фарш - 500 г;

печериці - 250 г;

цибуля - 1-2 шт.;

яйце - 1 шт.;

сметана - 3-4 ст. л.;

часник - 2 зубчики;

вода - 100 мл;

сіль, чорний перець, паприка - до смаку;

олія - для смаження.

Покрокове приготування

Спочатку очищаю цибулю та дрібно її нарізаю. Печериці нарізаю невеликими шматочками.

Підготовка цибулі та печериць для начинки (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

На розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викладаю цибулю та гриби. Обсмажую до випаровування зайвої вологи, періодично помішуючи.

Обсмажування печериць із цибулею (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Додаю до грибів дві столові ложки сметани, подрібнений часник, сіль та перець. Перемішую і тушкую протягом 2-3 хвилин.

Приготування грибної начинки зі сметаною (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

В окремій мисці з'єдную фарш, яйце, трохи подрібненої цибулі, сіль, перець та паприку. Ретельно перемішую до однорідності.

Підготовка фаршу для м'ясних гнізд (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Ділю фарш на шість приблизно однакових частин. Формую круглі котлети, у центрі кожної роблю заглиблення для начинки, залишаючи невеликі бортики.

Формування м'ясних гнізд із фаршу (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Викладаю м'ясні гнізда на розігріту сковороду з олією та обсмажую знизу протягом 3-4 хвилин, не перевертаючи.

Обсмажування м'ясних гнізд на сковороді (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Наповнюю кожне заглиблення грибною начинкою. Решту сметани змішую з водою, додаю трохи солі та виливаю соус між м'ясними гніздами.

Накриваю сковороду кришкою та тушкую на слабкому вогні приблизно 20-25 хвилин до повної готовності фаршу.

Приготування м'ясних гнізд із грибною начинкою у сметанному соусі (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

М'ясні гнізда можна подавати з картопляним пюре, гречкою, рисом або свіжими овочами. Сметанний соус, який залишається на сковороді, чудово доповнить гарнір.

Алергени: яйця, молоко та молочні продукти.

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