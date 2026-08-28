Тушкована капуста більше не буде гірчити чи здаватися прісною: ці секрети змінять усе

Не варіть її

Одна з найпоширеніших помилок - налити в сковорідку забагато води. У результаті капуста не тушкується, а фактично вариться і стає водянистою.

Як це виправити:

Спочатку обсмажте цибулю та моркву на невеликій кількості олії;

Потім додайте нашатковану капусту й кілька хвилин готуйте на середньо-сильному вогні, періодично помішуючи - так овоч трохи підрум'яниться і матиме набагато насиченіший смак;

Після цього зменште вогонь, накрийте сковорідку кришкою і тушкуйте до м'якості;

Якщо капуста починає приставати - додайте лише кілька ложок води.

Для того, щоб страва не була "порожньою", можна додати томатну пасту. Але її краще спочатку трохи обсмажити разом із цибулею та морквою. Так смак стане глибшим, а зайва різкість зникне.

Зверніть також увагу, що відомий український кухар Євген Клопотенко радить не просто нашаткувати капусту, а перед приготуванням добре пом'яти її руками із сіллю. Так овоч швидше пустить сік і краще протушкується. А щоб смак був більш насиченим, шеф пропонує поєднувати свіжу та квашену капусту - останню додавати вже наприкінці.

Порятунок смаку

Якщо свіжа капуста має легку гіркоту, після нарізання її можна трохи пом'яти руками з дрібкою солі та залишити на 10-15 хвилин. Потім сік, що виділився, краще злити.

Уже під час тушкування гіркоту допоможе збалансувати морква та зовсім трохи цукру.

Зверніть увагу, що на 500-700 г капусти достатньо приблизно половини чайної ложки. Страва не стане від такої кількості солодкою - цукор лише зробить смак м'якшим.

Якщо проблема в надмірній кислинці, наприклад через велику кількість томатної пасти, також можна додати трохи цукру та моркви. А от якщо ви готуєте квашену капусту, її перед тушкуванням можна промити холодною водою. Це допоможе прибрати зайву кислоту та сіль.

Оцет у тушковану капусту додавати не варто - він може зробити її ще кислішою.

І не забувайте про спеції. Чорний перець, паприка, кмин, кріп або лавровий лист зроблять страву ароматнішою.

Водночас фудблогер Рома Бокій на своєму каналі в Youtube радить прибирати лавровий лист через 20-30 хвилин, адже через такий проміжок часу він зазвичай починає давати зайву гіркоту.

Найважливіше - наприкінці обов'язково спробуйте капусту. Часто їй просто не вистачає солі або маленької дрібки цукру. Саме баланс цих смаків перетворює звичайну тушковану капусту на ту саму домашню страву, яку хочеться їсти ще й наступного дня.