Улюблений борщ Кобзаря: забутий рецепт із сушеними карасями, який варто спробувати

Цей рецепт був традиційним для рідної Кобзареві Черкащини. Його часто готували як пісну, але надзвичайно поживну страву. Головний секрет полягав у тому, що рибу сушили на соломі в печі, завдяки чому борщ отримував глибокий копчено-рибний аромат.

Що знадобиться для історичного борщу

Карасі: 10-12 шт. (невеликих, попередньо підсушених у печі або духовці);

Буряк: 2 шт. (середнього розміру);

Капуста: 1/2 головки;

Картопля: 4-5 шт.;

Морква та цибуля: по 1 шт.;

Квасоля: 1 склянка (обов'язково попередньо замочена);

Сушені білі гриби: 50 г (для насиченого смаку);

Томатний морс або буряковий квас: 1 склянка (у часи Шевченка використовували хлібний квас - сирівець);

Спеції: лавровий лист, перець горошком, сіль, корінь петрушки;

Олія: для засмажки.

Покроковий рецепт приготування

Поставте варити замочену квасолю разом із сушеними грибами. Це створить ідеальний базовий бульйон.

Наріжте його соломкою і тушкуйте окремо з додаванням бурякового квасу або томатної основи. Це допоможе зберегти автентичний насичений колір і приємну кислинку.

Коли квасоля буде майже готова, додайте в каструлю нарізану кубиками картоплю. Ще через 10-15 хвилин покладіть нашатковану капусту.

На олії підсмажте подрібнену цибулю, натерту моркву та корінь петрушки для аромату. Перекладіть готову засмажку в каструлю разом із тушкованим буряком.

За 10-15 хвилин до кінця варіння додайте в борщ сушених карасів. Кобзар любив саме той варіант, коли риба повільно віддає свій аромат бульйону, стаючи неймовірно м'якою.

Після вимкнення вогню борщ обов'язково має "відпочити" під закритою кришкою не менше 20-30 хвилин. За цей час рибний смак розкриється на повну.

До речі, відома українська кулінарка Тетяна Шліхтенко нещодавно теж нагадала підписникам про цю смачну українську страву.

"Автентичний український борщ зі смаженими карасями. Збережіть рецепт і обов’язково приготуйте. Кажуть, саме такий борщ любив Тарас Шевченко. А сьогодні його й досі готують на півдні України", - написала вона.

В коментарях підписники відреагували на стародавній рецепт: