Любимый борщ Кобзаря: забытый рецепт с сушеными карасями, который стоит попробовать

Этот рецепт был традиционным для родной Кобзарю Черкасщины. Его часто готовили как постное, но очень питательное блюдо. Главный секрет заключался в том, что рыбу сушили на соломе в печи, благодаря чему борщ получал глубокий копчено-рыбный аромат.

Что понадобится для исторического борща

Караси: 10-12 шт. (небольших, предварительно подсушенных в печи или духовке);

Свекла: 2 шт. (среднего размера);

Капуста: 1/2 головки;

Картофель: 4-5 шт.;

Морковь и лук: по 1 шт.;

Фасоль: 1 стакан (обязательно предварительно замоченный);

Сушеные белые грибы: 50 г (для насыщенного вкуса);

Томатный морс или свекольный квас: 1 стакан (во времена Шевченко использовали хлебный квас - сыровец);

Специи: лавровый лист, перец горошком, соль, корень петрушки;

Масло: для зажарки.

Пошаговый рецепт приготовления

Поставьте варить замоченную фасоль вместе с сушеными грибами. Это создаст идеальный базовый бульон.

Нарежьте его соломкой и тушите отдельно с добавлением свекольного кваса или томатного основания. Это поможет сохранить подлинный насыщенный цвет и приятную кислинку.

Когда фасоль будет почти готова, добавьте в кастрюлю нарезанный картофель кубиками. Спустя еще 10-15 минут положите нашинкованную капусту.

На растительном масле поджарьте измельченный лук, натертую морковь и корень петрушки для аромата. Переложите готовую зажарку в кастрюлю вместе с тушеной свеклой.

За 10-15 минут до конца варки добавьте в борщ сушеных карасей. Кобзарь любил именно тот вариант, когда рыба медленно отдает свой аромат бульону, становясь невероятно мягкой.

После выключения огня борщ обязательно должен "отдохнуть" под закрытой крышкой не менее 20-30 минут. За это время рыбный вкус раскроется по полной.

Кстати, известная украинская кулинарка Татьяна Шлихтенко недавно тоже напомнила подписчикам об этом вкусном украинском блюде.

"Аутентичный украинский борщ с жареными карасями. Сохраните рецепт и обязательно приготовьте. Говорят, именно такой борщ любил Тарас Шевченко. А сегодня его до сих пор готовят на юге Украины", - написала она.

В комментариях подписчики отреагировали на старинный рецепт: