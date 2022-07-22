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"Такого бесчинства не было!" Послушайте, что 92-летняя украинка говорит о войнах Гитлера и Путина

Коллаж РБК-Украина: 92-летняя бабушка из Киевской области переживает две войны
Автор: Владимир Костырин

92-летняя бабушка из Киевской области, пережившая ужасы Второй мировой, признается, что нынешняя война и жестокость российских оккупантов шокирует ее еще больше.

Видео с рассказом пожилой украинки опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

Пани Алла Ивановна проживает в одном из поселков под столицей - населенный пункт пострадал от интервентов, был под обстрелами. Сейчас идут работы по ремонту и восстановлению разрушенных домов.

Чиновник во дворе встретил местных жителей, среди которых была женщина в очень почтенном возрасте.

92-летняя Алла Ивановна рассказала о войнах, с которым столкнулась на своем веку (фото: скриншот с видео)

"Просто выслушайте эту женщину. Вот против кого здесь воюет россия", - пишет замглавы ОПУ.

Так, бабушка поделилась своими воспоминаниями о кошмарах, что принесли с собой на нашу землю прошлые, и нынешние захватчики.

"Мне уже, детки, 92 года. Я пережила ту войну, и эту. Такого ужаса мы тогда не видели. А мы знаем, что такое война. Но такого... Такого бесчинства, люди добрые, не было", - с дрожью в голосе говорит пани Алла Ивановна.

Бабушка говорит, что ужасы Второй мировой меркнут перед войной России против Украины (фото: скриншот с видео)

Старушка добавляет, что ежедневно узнает все новые и новые истории об атаках и обстрелах, что продолжают устраивать путинские солдаты.

"Это чтобы так убивать людей невинных, деток?! Чтобы так бомбить? Господи, я не знаю, как его земля держит?" - высказывается бабушка.

Также ветеран пригласила столичных гостей к себе после победы в этой войне, пожелала крепкого здоровья, и "чтобы мы дождались, чтобы не было этого горя".

92-летняя бабушка ждет победы над очередными захватчиками (фото: скриншот с видео)

Тимошенко рассказал, что Киевская область постепенно приходит в себя после оккупации, сейчас восстанавливают дома, дороги и мосты.

В Иванкове, в частности, готовятся восстанавливать сгоревший Историко-краеведческий музей, что хранил картины гениальной художницы Марии Приймаченко, а в Демидове подготавливают к учебному году школы.

Ранее мы рассказывали, что 98-летняя легендарная ветеран Ольга Твердохлебова из Винницы обратилась в военкомат в первые дни полномасштабной российской интервенции и попросилась в снайперы.

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