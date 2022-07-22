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"Такого безчинства не було!" Послухайте, що 92-річна українка говорить про війни Гітлера і Путіна

Колаж РБК-Україна: 92-річна бабуся з Київської області переживає дві війни
Автор: Володимир Костирін

92-річна бабуся з Київської області, яка пережила жахи Другої світової, зізнається, що нинішня війна і жорстокість російських окупантів шокує її ще більше.

Відео з розповіддю літньої українки опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram.

Пані Алла Іванівна проживає в одному з селищ під столицею - населений пункт постраждав від інтервентів, був під обстрілами. Зараз тривають роботи з ремонту та відновлення зруйнованих будівель.

Чиновник у дворі зустрів місцевих жителів, серед яких була жінка в дуже поважному віці.

92-річна Алла Іванівна розповіла про війни, з якими зіткнулася на своєму віку (фото: скріншот з відео)

"Просто послухайте цю жінку. От проти кого тут воює Росія", - пише заступник голови ОПУ.

Так, бабуся поділилася своїми спогадами про кошмари, що принесли з собою на нашу землю минулі, і нинішні загарбники.

"Мені вже, дітки, 92 роки. Я пережила ту війну, і цю. Такого страхіття ми тоді не бачили. А ми знаємо, що таке війна. Але такого... Такого безчинства, люди добрі, не було", - з тремтінням в голосі говорить пані Алла Іванівна.

Бабуся каже, що жахи Другої світової тьмяніють перед війною Росії проти України (фото: скріншот з відео)

Старенька додає, що щодня дізнається все нові й нові історії про атаки та обстріли, що продовжують влаштовувати путінські солдати.

"Це щоб так убивати людей безневинних, діток?! Щоб так бомбить?! Господи, я не знаю, як його земля держить?" - висловлюється бабуся.

Також ветеран запросила столичних гостей до себе після перемоги в цій війні, побажала міцного здоров'я, та "щоб ми дочекалися, щоб не було цього горя".

92-річна бабуся чекає на перемогу над черговими загарбниками (фото: скріншот з відео)

Тимошенко розповів, що Київська область поступово оговтується після окупації, зараз відновлюють будинки, дороги і мости.

В Іванкові, зокрема, готуються відновлювати згорілий історико-краєзнавчий музей, що зберігав картини геніальної художниці Марії Приймаченко, а в Демидові готують до навчального року школи.

Раніше ми розповідали, що 98-річна легендарна ветеран Ольга Твердохлєбова з Вінниці звернулася до військкомату в перші дні повномасштабної російської інтервенції та попросилася в снайпери.

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