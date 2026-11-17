Лев

Леви відчують приплив енергії та бажання нарешті взятися за справи, які довго відкладали. З'єднання Марса та Юпітера у вашому знаку додасть впевненості й ентузіазму, а також може відкрити нові можливості для реалізації задумів.

Водночас астролог радить не поспішати, не переоцінювати власні сили та уважно ставитися до деталей. Коли 22 листопада розпочнеться сезон Стрільця, ваші попередні зусилля можуть почати приносити перші результати.

Скорпіон

Для Скорпіонів середина листопада може виявитися напруженою, особливо у професійній сфері. Нові можливості вимагатимуть зосередженості, але надмірне навантаження та конфлікти з оточенням можуть забирати багато сил.

Леслі Хейл радить не піддаватися на провокації, уникати гострих суперечок і більше часу приділяти власному відновленню. Із початком сезону Стрільця 22 листопада ситуація поступово змінюватиметься на краще, а життя стане динамічнішим.

Телець

Тельцям на початку цього періоду доведеться розбиратися з напруженням у стосунках та сімейними питаннями. З'єднання Марса й Юпітера може загострити суперечки, тому важливо не наполягати на своєму за будь-яку ціну та навчитися чути інших.

Астролог радить не реагувати емоційно на провокації й шукати компроміси навіть у складних ситуаціях. Після 22 листопада, коли Сонце перейде у знак Стрільця, обставини почнуть складатися сприятливіше, а напруга поступово відступатиме.