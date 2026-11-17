Лев

Львы почувствуют прилив энергии и желание наконец-то взяться за дела, которые вы долго откладывали. Соединение Марса и Юпитера в вашем знаке придаст уверенность и энтузиазм, а также может открыть новые возможности для реализации замыслов.

В то же время астролог советует не спешить, не переоценивать собственные силы и внимательно относиться к деталям. Когда 22 ноября начнется сезон Стрельца, ваши предыдущие усилия могут начать приносить первые результаты.

Скорпион

Для Скорпионов середина ноября может оказаться напряженной, особенно в профессиональной сфере. Новые возможности потребуют сосредоточенности, но чрезмерная нагрузка и конфликты с окружающими могут забирать много сил.

Лесли Хейл советует не поддаваться на провокации, избегать острых споров и больше времени уделять собственному восстановлению. С началом сезона Стрельца 22 ноября ситуация будет постепенно меняться к лучшему, а жизнь станет более динамичной.

Телец

Тельцам в начале этого периода придется разбираться с напряжением в отношениях и семейными вопросами. Соединение Марса и Юпитера может обострить споры, поэтому важно не настаивать на своем любой ценой и научиться слышать других.

Астролог рекомендует не реагировать эмоционально на провокации и искать компромиссы даже в сложных ситуациях. После 22 ноября, когда Солнце перейдет в знак Стрельца, обстоятельства начнут складываться благоприятно, а напряжение будет постепенно отступать.