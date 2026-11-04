До чого сниться жива чи мертва риба: тлумачення сонників Міллера, Фрейда та Ванги

До чого сниться риба за сонником Міллера

У книзі Густава Міллера Ten Thousand Dreams Interpreted, опублікованій 1901 року, риба має кілька різних значень залежно від сюжету сновидіння.

Риба у чистій воді - сприятливі обставини та підтримка впливових людей.

- сприятливі обставини та підтримка впливових людей. Мертва риба - втрата добробуту або переживання через несприятливі події.

- втрата добробуту або переживання через несприятливі події. Ловити рибу - енергійність, ощадливість і прагнення до успіху.

- енергійність, ощадливість і прагнення до успіху. Упіймати рибу - здобути матеріальне благополуччя завдяки власним зусиллям.

- здобути матеріальне благополуччя завдяки власним зусиллям. Не зловити рибу - невдалі спроби досягти бажаного.

- невдалі спроби досягти бажаного. Їсти рибу - теплі та тривалі прив'язаності.

Для молодої жінки побачити рибу уві сні Міллер також трактував як можливість зустріти привабливого та талановитого чоловіка.

До чого сниться риба за сонником Ванги

У сучасних збірниках, які публікують під ім'ям болгарської провидиці Ванги, рибу трактують по-різному. Найчастіше значення пов'язують із водою, станом риби та обставинами сновидіння.

У деяких популярних версіях:

Жива риба у чистій воді - сприятливі зміни та радісні події.

- сприятливі зміни та радісні події. Мертва риба - розчарування або втрачені можливості.

- розчарування або втрачені можливості. Спіймати щуку - уникнути небезпеки чи недоброзичливців.

- уникнути небезпеки чи недоброзичливців. Їсти щуку - бути обережним із людьми, які можуть вводити в оману.

Що означає риба уві сні за Фрейдом

У психоаналітичній теорії Зигмунда Фрейда сновидіння пов'язували з несвідомими бажаннями, переживаннями та внутрішніми конфліктами.

У його праці Тлумачення сновидінь риба згадується серед символів, які можуть мати сексуальне значення. Однак Фрейд не пропонував універсального словника, за яким кожна риба уві сні означає одне й те саме.

З психоаналітичного погляду важливими є не лише образи, а й особисті асоціації людини, її переживання та обставини сновидіння.

До чого сниться риба жінці: чи справді це до вагітності

В українській народній традиції риба уві сні часто асоціюється з вагітністю та поповненням у родині.

Це повір'я зафіксоване в етнографічних матеріалах. Наприклад, у народному соннику, зібраному Науково-дослідним інститутом селянства та вивчення аграрної історії Черкаського національного університету, на запитання про сни перед вагітністю відповідали, що може наснитися свіжа жива риба.

В інших записах згадують рибу, яку жінка ловить руками.

Тому в народних трактуваннях:

Жива риба жінці - до можливого поповнення в родині.

- до можливого поповнення в родині. Велика риба - до важливої події або значних змін.

- до важливої події або значних змін. Ловити рибу руками - до вагітності за народним повір'ям.

- до вагітності за народним повір'ям. Багато риби - до достатку або сімейних новин.

До чого сниться ловити рибу руками

Ловити рибу руками уві сні - сюжет, якому в популярних сонниках надають особливого значення.

За сонником Міллера, упіймати рибу означає досягти матеріального благополуччя завдяки власним здібностям і підприємливості.

У народних українських трактуваннях ловіння риби руками часто пов'язують із вагітністю.

Якщо ж риба вислизає з рук, у сучасних сонниках це нерідко трактують як втрачений шанс, невизначеність або труднощі в досягненні бажаного.

Що означає велика, маленька або мертва риба уві сні

Значення сновидіння у популярних сонниках змінюється залежно від того, якою була риба.