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Гороскопи 26 серпня 2026, 06:03

Не ігноруйте цю підказку: карти Таро розповіли, чого чекати 26 серпня

У одного зі знаків Зодіаку звичний сценарій дня може раптом піти зовсім не за планом
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Гороскоп Таро на 26 серпня для всіх знаків Зодіаку (фото: Magnific)
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Карти Таро підготували окремі послання для кожного знаку Зодіаку на 26 серпня. Дізнайтеся, які енергії визначатимуть цей день, де варто діяти рішуче, а де краще довіритися інтуїції.

Styler розповідає, на що варто звернути увагу у середу.

Овен

Карта Таро: Колісниця

День вимагатиме рішучості та чіткого розуміння, куди ви рухаєтеся. Колісниця радить не сумніватися у власних силах: активні дії допоможуть отримати бажаний результат.

Телець

Карта Таро: Дев’ятка Пентаклів

Дев’ятка Пентаклів обіцяє Тельцям приємний результат від роботи, у яку вони вже вклали чимало сил. Можна дозволити собі більше комфорту й насолодитися тим, що вдалося створити власноруч.

Близнюки

Карта Таро: Маг

Маг вказує на день нових можливостей і сильного впливу на ситуацію. Близнюкам варто говорити прямо та використовувати свої навички - одна вдала ідея може запустити важливі зміни.

Рак

Карта Таро: Туз Кубків

Туз Кубків приносить емоційне оновлення, теплу зустріч або приємну новину. Це хороший день, щоб відкритися близькій людині та не приховувати свої справжні почуття.

Лев

Карта Таро: Сонце

Сонце є однією з найпозитивніших карт Таро, тому Левам варто чекати ясності та гарного настрою. Ваша впевненість може привернути увагу потрібних людей і допомогти досягти успіху.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Вісімка Пентаклів нагадує, що результат прийде через послідовну роботу, а не швидкі рішення. 26 серпня Дівам варто зосередитися на деталях і не відкладати важливі справи.

Терези

Карта Таро: Закохані

Закохані можуть принести Терезам важливий вибір, особливо у сфері стосунків або партнерства. Не поспішайте погоджуватися на перший варіант - прислухайтеся до того, чого насправді хочете.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Карта Смерть не означає буквальних втрат, а символізує завершення одного етапу та початок іншого. Скорпіонам варто відпустити те, що вже втратило сенс, щоб звільнити місце для нового.

Стрілець

Карта Таро: Зірка

Зірка дарує Стрільцям надію, натхнення та віру у власні плани. День сприятливий для мрій про майбутнє, творчих ідей і кроків до давно бажаної мети.

Козоріг

Карта Таро: Імператор

Імператор радить Козорогам взяти ситуацію під контроль і не дозволяти емоціям керувати рішеннями. Ваша дисципліна та організованість допоможуть упевнено впоратися навіть зі складним завданням.

Водолій

Карта Таро: Вежа

Вежа може принести несподівану зміну планів або новину, яка змусить подивитися на ситуацію по-новому. Не варто чіплятися за старе — іноді руйнування звичного відкриває шлях до кращого.

Риби

Карта Таро: Верховна Жриця

Верховна Жриця радить Рибам 26 серпня більше довіряти інтуїції та не поспішати розповідати всім про свої плани. Важлива підказка може прийти не через слова, а через внутрішнє відчуття.

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