Не игнорируйте эту подсказку: карты Таро рассказали, чего ждать 26 августа
Карты Таро подготовили отдельные послания каждому знаку Зодиака на 26 августа. Узнайте, какие энергии будут определять этот день, где следует действовать решительно, а где лучше довериться интуиции.
Styler рассказывает, на что следует обратить внимание в среду.
Овен
Карта Таро: Колесница
День потребует решительности и четкого понимания, куда вы двигаетесь. Колесница советует не сомневаться в своих силах: активные действия помогут получить желаемый результат.
Телец
Карта Таро: Девятка Пентаклей
Девятка Пентаклей обещает Тельцам приятный результат от работы, в которую они уже вложили немало сил. Можно позволить себе больше комфорта и насладиться тем, что удалось создать своими руками.
Близнецы
Карта Таро: Маг
Маг указывает на день новых возможностей и сильное влияние на ситуацию. Близнецам следует говорить прямо и использовать свои навыки - одна удачная идея может запустить важные изменения.
Рак
Карта Таро: Туз Кубков
Туз Кубков приносит эмоциональное обновление, теплую встречу или приятную новость. Это хороший день, чтобы открыться близкому человеку и не скрывать свои подлинные чувства.
Лев
Карта Таро: Солнце
Солнце является одной из самых положительных карт Таро, поэтому Львам следует ожидать ясности и хорошего настроения. Ваша уверенность может привлечь внимание нужных людей и помочь добиться успеха.
Дева
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей
Восьмерка Пентаклей напоминает, что результат придет через последовательную работу, а не скорые решения. 26 августа Девам следует сосредоточиться на деталях и не откладывать важные дела.
Весы
Карта Таро: Влюбленные
Влюбленные могут принести Весам важный выбор, особенно в сфере отношений или партнерства. Не торопитесь соглашаться на первый вариант - прислушайтесь к тому, чего на самом деле хотите.
Скорпион
Карта Таро: Смерть
Карта Смерть не означает буквальные потери, а символизирует завершение одного этапа и начало другого. Скорпионам стоит отпустить то, что потеряло смысл, чтобы освободить место для нового.
Стрелец
Карта Таро: Звезда
Звезда дарит Стрельцам надежду, вдохновение и веру в собственные планы. День благоприятен для мечтаний о будущем, творческих идеях и шагах к давно желаемой цели.
Козерог
Карта Таро: Император
Император советует Козерогам взять ситуацию под контроль и не разрешать эмоциям управлять решениями. Ваша дисциплина и организованность помогут с уверенностью справиться даже со сложной задачей.
Водолей
Карта Таро: Башня
Башня может принести неожиданное изменение планов или новость, которая заставит взглянуть на ситуацию по-новому. Не стоит цепляться за старое - иногда разрушение привычного открывает путь к лучшему.
Рыбы
Карта Таро: Верховная Жрица
Верховная Жрица советует Рыбам 26 августа больше доверять интуиции и не торопиться рассказывать всем о своих планах. Важная подсказка может прийти не через слова, а через внутреннее чувство.
Ранее Styler рассказывал таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.