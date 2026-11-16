Китайський гороскоп від астролога Гміттер: яким знакам пощастить з 17 листопада

Бик

Роки народження: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

На Биків чекає покращення фінансової ситуації, яке допоможе відчути більше впевненості в майбутньому. Зусилля, докладені для накопичення грошей і погашення боргів, нарешті почнуть давати результат. У вівторок може з'явитися можливість достроково сплатити рахунок або отримати від друга щось потрібне безкоштовно. Деякі покупки та фінансові цілі стануть доступнішими, ніж здавалися раніше.

Кролик

Роки народження: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кролики зможуть відчути більше тепла й уваги від людини, яка їм небайдужа. 17 листопада сприятиме спілкуванню, романтичним моментам і зустрічам із тими, хто поділяє ваші інтереси. Відверта розмова допоможе краще зрозуміти одне одного та дізнатися, що відбувається в житті близької людини. Навіть невеликий прояв турботи може зробити цей день особливим.

Кінь

Роки народження: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Для Коней вівторок може стати днем здійснення бажання, на яке вони давно чекали. Попри насичений графік і численні справи, нарешті з'явиться можливість зосередитися на чомусь важливому для себе. Саме тоді може надійти звістка, що задумане справді вдасться реалізувати. Результат принесе щиру радість і допоможе переконатися, що наполегливість та оптимізм були не марними.

Півень

Роки народження: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Півні зможуть завершити проєкт або справу, у яку вклали чимало часу й зусиль. Результат принесе задоволення навіть без додаткового визнання з боку оточення. Водночас люди, які спостерігали за вашою роботою, можуть відзначити її позитивними відгуками. Це допоможе побачити, що докладені зусилля справді мали значення.