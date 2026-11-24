Чому не радять відповідати, коли бабуся питає час

Одне з пояснень цього забобону ґрунтується на символічному зв'язку між часом і тривалістю людського життя. У такому трактуванні, відповідаючи незнайомцеві, людина начебто ділиться власним часом, а разом із ним - життєвою енергією.

У популярних трактуваннях цього повір'я особливу увагу приділяють саме літнім або хворобливим на вигляд людям. Нібито вони можуть несвідомо "забирати" сили в молодших і здоровіших. Саме тому запитання від бабусі іноді викликає більше підозр, ніж прохання підказати час від молодого перехожого.

Які ще забобони пов'язують із часом і годинником

У різних культурах годинники та відлік часу також ставали частиною символічних вірувань. Наприклад, у китайській традиції дарувати годинник вважається поганим знаком: такий подарунок може асоціюватися з відліком часу, що залишився людині.

Зокрема, дослідниця Аннамма Джой описувала цю практику в науковій статті про традиції дарування подарунків у Гонконзі, опублікованій у Journal of Consumer Research у 2001 році.

Крім того, існують і повір'я, пов'язані безпосередньо з церковними годинниками. Британська дослідниця фольклору Айсі Седжвік, посилаючись на A Dictionary of English Folklore Джеклін Сімпсон і Стіва Рауда, наводить кілька таких прикладів.

Зокрема, у деяких англійських повір'ях бій церковного годинника під час весілля вважали передвісником нещастя для нареченого або нареченої. А якщо годинник бив під час співу гімну на недільній службі, це нібито віщувало смерть когось із парафіян протягом тижня.

Чому люди вірять у такі прикмети

Забобони часто виникають із бажання пояснити невідоме та відчути контроль над подіями, які людина не може передбачити. Якщо звичайну дію пов'язати з можливими неприємностями, з часом вона може почати викликати страх навіть без реальних підстав.

Наприклад, у матеріалі британського християнського ресурсу Christianity пояснюється, що забобони можуть бути способом захиститися від уявної небезпеки та отримати відчуття контролю над власним життям. Однак коли віра в прикмети перетворюється на постійну тривогу й змушує уникати звичайних ситуацій, вона вже не допомагає людині.

Що каже церква про цю прикмету

Священнослужителі не підтверджують існування такої заборони. Священник Православної церкви України Олексій Мельніченко в коментарі для "24 Каналу" пояснював, що заборона відповідати на запитання про час у храмі - вигадане правило, яке не має стосунку до церковних канонів.

Загалом церква застерігає від надмірної віри в прикмети, коли людина починає боятися звичайних побутових ситуацій і бачити в них приховану загрозу. Про це також розповідав архімандрит Константин Марченко в матеріалі Styler про те, чи вважається віра в забобони гріхом.