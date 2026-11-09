Молодик у Скорпіоні та ретроградні планети: астролог Соловйова попередила про складний тиждень

Головні астрологічні події тижня

Одразу кілька планетарних явищ впливатимуть на загальний настрій та перебіг подій.

Зокрема, до 14 листопада триватиме ретроградний рух Венери, який розпочався 3 жовтня. Цей період астролог радить присвятити переосмисленню особистих, дружніх і ділових стосунків, поверненню до невирішених питань минулого та роботі над власним ставленням до себе.

За словами Соловйової, зараз краще не поспішати з новими романтичними знайомствами, важливими рішеннями у стосунках і переходом на новий етап взаємин. Також небажано реєструвати шлюб, брати кредити, відкривати бізнес, запускати масштабні фінансові проєкти, купувати дорогий одяг, прикраси та предмети мистецтва.

Не найкращий час і для зміни іміджу, оновлення дизайну оселі, пластичних операцій та нових косметологічних процедур.

Натомість ретроградна Венера сприяє творчості, ревізії гардероба, впорядкуванню фінансів, роботі з образами та аналізу попереднього досвіду. Один із головних уроків цього періоду - навчитися приймати себе та будувати гармонійні стосунки із собою.

Ще одна важлива подія - завершення ретроградного Меркурія, який триває з 24 жовтня. До цього часу астролог не радить призначати важливі переговори, підписувати нові договори, купувати техніку, здійснювати значні платежі, планувати відповідальні відрядження та складати важливі іспити.

Водночас це вдалий період для повернення до старих проєктів, відновлення контактів із колишніми знайомими, пошуку загублених речей, повторного складання іспитів, аналізу інформації та подорожей у вже знайомі місця.

9 листопада: Молодик у Скорпіоні та емоційні випробування

О 09:02 за київським часом відбулася точна фаза Молодика у знаку Скорпіона.

У цей день особливої уваги потребуватимуть питання фінансів, великих грошей, ризиків, небезпек і трансформацій. Саме ці сфери можуть вийти на перший план залежно від розташування Молодика в особистому гороскопі.

Крім того, з 11:11 до 13:07 Місяць перебував у так званому руйнівному градусі Скорпіона. Астролог пов'язує цей час із випробуваннями на витримку, стійкість і психологічну міцність.

На цей проміжок не рекомендується призначати важливі справи, особливо ті, що стосуються емоційного стану, здоров'я та психологічного благополуччя.

Водночас цей період може стати можливістю для духовного розвитку, глибокого самоаналізу та допомоги іншим. За словами астролога, здатність зберігати спокій і підтримувати тих, хто переживає складні часи, допоможе гідно пройти випробування.

10 листопада: прислухайтеся до інтуїції та приділіть увагу родині

День не надто підходить для початку нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні та далеких подорожей.

Також Катерина Соловйова радить відкласти оформлення на нову роботу, придбання чи ремонт автомобіля, купівлю побутової техніки та надмірні навантаження на роботі.

Водночас 10 листопада сприятиме гармонізації стосунків із близькими. Варто приділити час родині, дітям і домашнім справам.

Астролог зазначає, що цього дня може загостритися інтуїція. Тому варто уважніше прислухатися до власних відчуттів, зокрема під час спілкування з людьми та вибору продуктів.

Важливий часовий проміжок - з 01:25 до 10:36 Місяць перебуватиме без курсу. За астрологічними уявленнями, у цей час звичний перебіг справ може порушуватися, а рішення виявлятися помилковими.

Не варто починати щось важливе, робити коштовні покупки, звертатися по допомогу або покладатися на нові пропозиції. Вони можуть виявитися безперспективними.

Для гармонізації місячної енергії астролог рекомендує білий колір, срібло, молочні продукти та відпочинок біля водойми.

Ще одна особливість цього дня - перебування Сонця у руйнівному градусі Скорпіона. Цей період розпочнеться 10 листопада об 11:33 і завершиться 11 листопада об 11:24.

За прогнозом, він може випробовувати внутрішню стійкість, життєву силу та здатність зберігати рівновагу. Тому важливі справи, пов'язані із самореалізацією, здоров'ям та особистими цілями, краще не планувати на цей проміжок.

11 листопада: обережніше зі словами та фінансовими питаннями

Не рекомендується розпочинати нові справи, ухвалювати важливі рішення, хірургічні та стоматологічні процедури та відвідувати перукарню.

Особливу увагу варто приділити спілкуванню. Астролог радить уникати пліток, зайвих розмов і поширення неперевіреної інформації. Також слід уважно стежити за особистими речами, оскільки можливі втрати, обман і шахрайство.

Водночас день сприятливий для майнових питань, роботи з грошима та допомоги іншим. Можна повертатися до справ, розпочатих раніше.

Окрему увагу Катерина Соловйова приділяє взаєминам: чоловікам цього дня рекомендується зробити подарунки жінкам.

Також до 11:24 триватиме вплив руйнівного градуса Сонця у Скорпіоні. У цей час не варто перевантажувати себе важливими завданнями, пов'язаними із життєвою енергією, здоров'ям та самореалізацією.

12 листопада: час для творчості та сімейного відпочинку

Цей день краще присвятити домашнім справам, творчості та спілкуванню з рідними.

Астролог не рекомендує починати нові справи, ухвалювати важливі рішення, планувати хірургічні й стоматологічні втручання або відвідувати перукарню.

Також варто відкласти нові проєкти, пов'язані з бізнесом, юриспруденцією, освітою, наукою, подорожами та міжнародною співпрацею.

Зверніть увагу на час із 13:29 до 22:27 - у цей проміжок Місяць буде без курсу. Тому не варто починати важливі справи, робити значні покупки, приймати відповідальні рішення та довіряти новим пропозиціям.

За рекомендацією Соловйової, емоційну рівновагу допоможуть підтримати білий колір, срібло, молочні продукти та відпочинок біля води.

13 листопада: критичний день для нових починань

Один із найнапруженіших днів тижня. За прогнозом астролога, 13 листопада не підходить для важливих рішень, початку нових проєктів, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні та далеких подорожей.

Особливо небажано цього дня здійснювати великі фінансові операції, оформлювати шлюб, реєструвати бізнес, брати кредити, купувати дорогі речі, змінювати імідж або розпочинати нові косметологічні процедури.

Також краще не планувати нових знайомств і романтичних пригод.

Замість цього Катерина Соловйова радить звернути увагу на мистецтво та творчість. Можна відвідати концерт класичної музики, театр або художній музей, зайнятися малюванням, співами, танцями, музикою чи написанням текстів.

Важлива астрологічна зміна відбудеться 13 листопада: завершиться ретроградний рух Меркурія, який триватиме з 24 жовтня. Водночас розпочнеться його тіньовий період, який триватиме до 20 листопада.

Тому навіть після завершення ретроградності астролог рекомендує не поспішати з важливими переговорами, підписанням договорів, придбанням техніки, великими платежами та відповідальними поїздками.

Натомість можна повертатися до попередніх проєктів, відновлювати старі контакти, збирати інформацію та аналізувати минулий досвід.

14 листопада: інтуїція загостриться, але з рішеннями краще не поспішати

З 14 листопада розпочнеться тіньовий період ретроградної Венери, який триватиме до 21 листопада.

У цей час астрологиня радить продовжувати переосмислювати стосунки, розбиратися з невирішеними питаннями минулого, займатися творчістю та наводити лад у гардеробі й фінансах.

Водночас не варто планувати пластичні операції, косметологічні процедури, реєстрацію шлюбу, дорогі покупки, оформлення кредитів, відкриття бізнесу та масштабні фінансові проєкти.

Також продовжуватиметься тіньовий період Меркурія. Тому важливі переговори, нові договори, купівлю техніки та далекі відрядження краще відкласти.

День сприятливий для домашніх справ, ремонту одягу, шиття та прання. Можна приділити увагу самовдосконаленню, дотриманню режиму та організації власного часу.

За словами Катерини Соловйової, цього дня можуть загостритися інтуїція та чутливість, а сни й передчуття можуть виявитися особливо яскравими.

Окремий складний період: з 11:01 до 13:02 Місяць перебуватиме у руйнівному градусі Козерога. Він, за астрологічним трактуванням, пов'язаний із випробуваннями на витримку, стійкість і внутрішню свободу.

У цей час не рекомендується планувати важливі справи, пов'язані з емоціями, психологічним станом і сімейними питаннями. Водночас астролог наголошує на важливості мудрості, терпіння та допомоги іншим.

15 листопада: стежте за словами та остерігайтеся обману

Завершальний день тижня також не надто сприятливий для нових починань і важливих рішень.

Соловйова радить бути обережними з фінансами, покупками, новими знайомствами та пропозиціями. Можливі шахрайство й обман, тому не варто довіряти неперевіреній інформації.

Особливу увагу слід приділити словам: за астрологічним прогнозом, вони цього дня матимуть підвищене значення, а сказане може вплинути на подальший розвиток подій.

День підходить для роботи над мовленням, вивчення ораторського мистецтва, позбавлення слів-паразитів і занять із фахівцями з мовлення.

Також астролог радить підбити підсумки, провести час у родинному колі та не перевантажувати себе домашніми справами. Прибирання й прання краще перенести.

Не варто планувати нові проєкти, пов'язані з дітьми, розвагами, азартними іграми, романтичними пригодами, виступами перед аудиторією та предметами розкоші.

Важливо: з 00:00 до 11:24 за київським часом Місяць перебуватиме без курсу. У цей період не рекомендується починати важливі справи, здійснювати коштовні покупки, змінювати плани чи приймати відповідальні рішення.

Крім того, продовжуватимуть діяти тіньові періоди Венери та Меркурія. Тому краще повернутися до вже знайомих справ, не поспішати з новими домовленостями та приділити увагу близьким.