Найледачіші знаки Зодіаку: хто звик відкладати справи на потім

12 місце - Козоріг

Козероги точно не люблять, коли їх називають ледачими. Вони звикли працювати, будувати плани й доводити справи до кінця. Відпочивати вони теж уміють, але спочатку виконають усе заплановане.

11 місце - Діва

Представники цього знаку обожнюють порядок і контроль. Якщо Діва щось відкладає, то найчастіше тому, що хоче зробити все ідеально. Для справжньої ліні їй просто бракує часу.

10 місце - Скорпіон

Скорпіони можуть довго нічого не робити, але лише тоді, коли самі цього хочуть. Вони не витрачатимуть енергію на те, що вважають неважливим.

9 місце - Овен

Овен - енергійний знак, але його активність дуже залежить від настрою. Якщо справа цікава - він готовий діяти негайно. Якщо ні - може раптово втратити мотивацію.

8 місце - Близнюки

Близнюки легко захоплюються новими ідеями, але так само легко можуть залишити старі справи незавершеними. Їм швидко стає нудно, тому монотонна робота - справжнє випробування.

7 місце - Лев

Леви люблять комфорт і не проти поніжитися на дивані. Проте якщо з’являється мета, яка їх справді захоплює, вони здатні працювати дуже наполегливо.

6 місце - Рак

Раки цінують домашній затишок, спокій і можливість провести вечір під ковдрою. Їм подобається комфорт, тому іноді вибір між справами та диваном очевидний.

5 місце - Водолій

Водолії можуть здаватися ледачими, коли не бачать сенсу в тому, що роблять. Зате цікава ідея здатна захопити їх настільки, що вони забудуть навіть про сон.

4 місце - Терези

Терези не люблять поспіху та зайвої метушні. Вони можуть годинами думати, з чого почати, а потім вирішити, що почати краще завтра. Їхня суперсила - відкладати рішення, зберігаючи при цьому спокій.

3 місце - Стрілець

Стрільці люблять свободу, пригоди та яскраві враження. Побутові справи здаються їм нудними, тому прибирання чи рутинну роботу вони легко можуть відкласти заради чогось цікавішого.

2 місце - Риби

Риби часто живуть у власному світі мрій і фантазій. Вони можуть годинами лежати, слухати музику, дивитися фільми або просто мріяти. Якщо немає настрою - змусити їх працювати практично неможливо.

1 місце - Телець

Телець - головний претендент на звання найледачішого знака Зодіаку. Він обожнює комфорт, смачну їжу, затишок і відпочинок. Навіщо кудись поспішати, якщо можна зручно влаштуватися на дивані? Щоправда, коли Телець справді чогось хоче, його наполегливості можна лише позаздрити.