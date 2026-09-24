Овен, Терези та Скорпіон: прогноз астролога Рубі Міранди на кінець вересня 2026

Овен

Овни останнім часом могли відчувати, що докладають максимум зусиль, але не отримують бажаного результату. За словами Рубі Міранди, ситуація почне змінюватися, а новини, на які представники знаку чекали, допоможуть нарешті видихнути.

Зростаючий Місяць у Рибах, за прогнозом астролога, принесе Овнам відчуття рівноваги та зменшить емоційне напруження. Те, що ще недавно здавалося несправедливим, поступово залишиться позаду, а результати докладених зусиль нарешті стануть помітними.

Терези

Терези могли переживати непростий особистий період і при цьому не поспішати розповідати про свої проблеми близьким. Рубі Міранда зазначає, що з 24 вересня представники знаку можуть несподівано відчути підтримку від людини, від якої її не очікували.

Це допоможе Терезам зрозуміти, що їм зовсім не обов’язково справлятися з усіма труднощами самостійно. За прогнозом астролога, поступово напруга відступатиме, а на зміну їй прийдуть спокій, довіра до людей і відчуття внутрішньої легкості.

Скорпіон

Скорпіони, за прогнозом Рубі Міранди, готові остаточно попрощатися з тим, що тримало їх у минулому. Представники знака могли пройти через непростий період, але тепер усвідомлюють, що більше не хочуть витрачати на старі проблеми свої сили та час.

Зростаючий Місяць у Рибах допоможе Скорпіонам подивитися на минулі труднощі під іншим кутом і відпустити те, що більше не має для них значення. Попереду - нові цілі та плани, а головним завданням стане зосередитися на майбутньому, а не повертатися до старих переживань.