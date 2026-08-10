Сонячне затемнення і містичний Коридор: що для нас готує цей тиждень і які дні будуть вдалими

10 серпня

Діє Коридор затемнень. Також цей день буде несприятливим для нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних процедур, відвідування перукарні та розлучень. Водночас він добре підходить для творчої та інтелектуальної роботи, а також повернення боргів.

З 10:30 до 24:00 Місяць буде без курсу, тому важливі покупки, рішення та нові починання краще перенести.

А з 08:29, 10 серпня до 21:48, 14 серпня, буде у руйнівному градусі Лева.

"Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури", - пояснила астролог.

"Треба уникати ледарства, лінощів, легковажності, марнославства, марнотратства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів і стійко сприймати поразки", - радить вона.

11 серпня

Вівторок, за словами Соловйової, це критичний день. Не варто починати нові справи, змінювати місце проживання, оформлюватися на нову роботу, укладати шлюб або планувати операції.

Також краще відкласти далекі подорожі, ремонт чи купівлю автомобіля та побутової техніки. Натомість день підходить для завершення конфліктів і чорнової роботи.

До 11:38 Місяць буде без курсу, тому важливі справи краще не починати.

12 серпня

Це один із найнапруженіших днів тижня. Через Коридор затемнень не рекомендуються нові справи, важливі переговори, великі покупки, укладання договорів, шлюб, судові справи, косметологічні процедури та далекі подорожі.

Астролог радить уникати пліток, зайвих розмов, алкоголю та ризикованих ситуацій. Краще завершувати поточні справи, повертати борги та наводити лад.

О 20:37 відбудеться Молодик у Леві, а о 20:47 - повне Сонячне затемнення. Після цього Місяць буде без курсу, тому планувати нові справи не варто.

"У першу чергу це Затемнення торкнеться тих, чия діяльність пов’язана зі здоров’ям, дітьми, виступами перед аудиторією, концертами, шоу, виставами, творчим потенціалом, романтичними стосунками, престижними посадами", - пояснила Соловйова.

13 серпня

День не підходить для нових справ, важливих рішень, операцій та далеких подорожей. Особливо небажано починати проєкти у сфері бізнесу, юриспруденції, освіти, науки та міжнародної співпраці.

Водночас може посилитися інтуїція, внутрішні відчуття допоможуть зрозуміти, з ким варто підтримувати контакт, а від кого краще дистанціюватися.

До 13:18 Місяць буде без курсу.

14 серпня

П'ятниця залишатиметься під впливом Коридору затемнень. Не найкращий день для великих фінансових операцій, шлюбу, нових знайомств, кредитів, дорогих покупок, зміни іміджу та косметологічних процедур.

Натомість день добре підходить для творчості: можна піти на концерт, у театр чи музей, зайнятися музикою, танцями, малюванням або написанням.

Місяць буде без курсу весь день, тому важливі починання та покупки краще відкласти.

З 23:45, 14 серпня до 12:28, 15 серпня Меркурій буде у руйнівному градусі Лева.

15 серпня

Субота також може бути непростим днем. Не рекомендуються нові справи, важливі рішення, операції, відвідування перукарні та далекі подорожі.

Натомість добре займатися домашніми справами, відпочивати з родиною та гуляти на природі.

До 17:20 Місяць буде без курсу, а з 17:20 до 19:06 перебуватиме у руйнівному градусі Терезів. У цей час краще не планувати важливих справ і не ухвалювати серйозних рішень.

16 серпня

У неділю Коридор затемнень ще триватиме, тому нові справи та важливі рішення краще відкласти. Не рекомендуються операції, стоматологічні процедури та зміна іміджу.

Також не варто починати нові проєкти, пов’язані з дітьми, розвагами, азартними іграми, публічними виступами та романтичними пригодами. Натомість день добре підходить для домашніх справ - ремонту, шиття та прання.