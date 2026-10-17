Стрілець знайде спільну мову з Овном, а Діва - з Тельцем: гороскоп кохання

Овен

Овнам потрібен партнер, який поділяє їхню енергійність, сміливість і любов до пригод. Лев, Стрілець і Близнюки можуть підтримувати їхній ентузіазм, надихати на нові звершення та не давати стосункам перетворитися на рутину.

Телець

Тельці цінують стабільність, надійність і відчуття безпеки у стосунках. Козоріг, Діва та Риби можуть стати для них хорошими партнерами, адже допомагають створити атмосферу довіри, затишку та взаємної підтримки.

Близнюки

Близнюкам важливо, щоб партнер був цікавим співрозмовником і не обмежував їхнього прагнення до нових вражень. Терези, Водолій та Овен можуть підтримати їхню допитливість, любов до спілкування й бажання постійно відкривати щось нове.

Рак

Раки прагнуть емоційної близькості, сімейного затишку та впевненості у спільному майбутньому. Козоріг, Діва й Телець можуть дати їм відчуття стабільності та підтримки, які особливо важливі для цього чутливого знаку.

Лев

Левам потрібен партнер, який захоплюватиметься ними, але водночас матиме власні переконання та сильний характер. Терези можуть привабити їх своєю чарівністю, Риби - чуттєвістю, а Овен - упевненістю та невичерпною енергією.

Діва

Діви цінують відповідальність, послідовність і чесність, тому неохоче миряться з невизначеністю у стосунках. Телець, Козоріг і Рак можуть стати для них надійними партнерами, з якими можна будувати спільні плани та поступово зміцнювати довіру.

Терези

Терезам потрібні активні, товариські партнери, які цінують гармонію та готові розділяти їхні захоплення. Водолій і Близнюки можуть підтримати їхню любов до спілкування, а Лев додасть стосункам яскравих емоцій і пристрасті.

Скорпіон

Скорпіони прагнуть глибоких почуттів, щирості та емоційної відданості. Інший Скорпіон, Рак або Риби можуть зрозуміти їхню чуттєвість і потребу в близькості, створивши основу для пристрасних і довірливих стосунків.

Стрілець

Стрільці цінують свободу, незалежність і можливість постійно відкривати нові горизонти. Близнюки, Овен та інший Стрілець можуть розділити їхню жагу до пригод, підтримати активний спосіб життя й не перетворювати кохання на обмеження.

Козоріг

Козорогам потрібен партнер, який поділяє їхню цілеспрямованість, відповідальність і прагнення до стабільного майбутнього. Телець і Діва близькі їм практичним підходом до життя, а Рак може привнести у стосунки тепло, турботу та емоційну рівновагу.

Водолій

Водолії цінують особистий простір і незалежність, тому найкраще почуваються поруч із партнером, який поважає їхню індивідуальність. Близнюки, Овен і Терези можуть підтримати їхню допитливість, відкритість до нового та прагнення будувати стосунки без зайвого контролю.

Риби

Риби шукають ніжності, розуміння та емоційної підтримки, адже для них важливо відчувати глибокий зв'язок із коханою людиною. Рак здатний оточити їх турботою, Діва - допомогти знайти рівновагу, а Скорпіон - подарувати пристрасні та насичені почуттями стосунки.