Найдешевші тарифи на мобільний зв`язок: скільки коштують пакети Vodafone, Lifecell і Київстар

Вартість мобільного зв'язку залежить не лише від обраного тарифу , а й від умов підключення. Одні пропозиції доступні після перенесення номера від іншого оператора, інші - для людей певного віку або разом із домашнім інтернетом.

Styler розповідає про недорогі тарифи Vodafone, lifecell і Київстар та пояснює, на що звернути увагу перед підключенням.

У добірці - публічні пропозиції операторів станом на 17 жовтня 2026 року. Персональні знижки та умови архівних тарифів можуть відрізнятися.

Vodafone - від 250 грн при перенесенні номера

У Vodafone тариф "GigaCombo" коштує 250 грн на календарний місяць протягом перших шести місяців. Із сьомого місяця ціна зростає до 350 грн.

Пакет поєднує мобільний зв'язок, домашній інтернет і телебачення. До нього входять:

безлімітні дзвінки на Vodafone;

500 хвилин на інші мережі України та для користування в ЄС;

безлімітний мобільний інтернет - після 50 ГБ швидкість знижується;

домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с;

понад 90 телеканалів Vodafone TV;

50 хвилин для дзвінків за кордон на визначені напрямки.

Підключити "GigaCombo" можна за наявності технічної можливості провести домашній інтернет Vodafone за адресою абонента.

Для тих, кому потрібен лише мобільний зв'язок, доступний "Flexx GO" на контракті за 280 грн на календарний місяць при перенесенні номера від іншого оператора.

Пакет включає:

безлімітні дзвінки на Vodafone;

1000 хвилин на інші мережі України та для користування в ЄС - із них 500 надаються додатково протягом перших 12 місяців;

безлімітний інтернет в Україні - після 60 ГБ швидкість знижується до 1,5 Мбіт/с;

150 SMS в Україні та ЄС.

Якщо купувати новий номер, контрактний "Flexx GO" коштує 350 грн на місяць. Базове наповнення - 25 ГБ, 500 хвилин, безліміт у мережі та 50 SMS. Протягом перших шести місяців додатково надаються 25 ГБ і 500 хвилин.

На передплаті "Flexx GO" з новим номером коштує 420 грн за 4 тижні.

lifecell - від 100 грн за комбінований пакет

У lifecell тариф "Максі" коштує 270 грн за 4 тижні при перенесенні номера від іншого оператора. Для нового номера ціна становить 500 грн, а для ідентифікованого або персоніфікованого - 450 грн.

До пакета входять:

25 ГБ мобільного інтернету або безліміт за своєчасної оплати - після використання 50 ГБ швидкість знижується до 1 Мбіт/с;

безлімітні дзвінки на lifecell;

1500 хвилин на інші номери України - із них 750 надаються додатково за своєчасну оплату.

Для абонентів, які подадуть заявку на перенесення номера до 15 грудня 2026 року включно, діє акція "Стоп-ціна". Вона дозволяє зберегти вартість тарифу "Максі" на рівні 270 грн за 4 тижні до 31 грудня 2027 року.

Для людей віком від 55 років доступний тариф "Турбота" за 190 грн на календарний місяць. Він включає 20 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки на lifecell та 1000 хвилин на інші номери України. Для підключення потрібно підтвердити вік. Ціна зафіксована до кінця 2027 року.

За умови оплати одразу 12 місячних пакетів вартість одного становитиме 161,50 грн.

Найдешевша пропозиція в добірці - "Лайфсет S" за 100 грн на 4 тижні. Вона поєднує домашній інтернет і мобільний зв'язок із 10 ГБ трафіку. Підключення залежить від наявності домашнього інтернету lifecell за адресою абонента.

Хвилини для дзвінків у пакет не входять: розмови з абонентами українських операторів, зокрема lifecell, коштують 2 грн за хвилину. Отже, за 100 хвилин доведеться додатково заплатити 200 грн.

Київстар - від 220 грн для окремих категорій або 290 грн при переході

У Київстар тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" коштує 220 грн на календарний місяць. Він доступний людям від 60 років, а також людям із інвалідністю I-III групи.

До пакета входять:

10 ГБ мобільного інтернету;

безлімітні дзвінки на Київстар;

100 хвилин на інші мобільні та міські номери України;

100 SMS;

домашній інтернет до 100 Мбіт/с за наявності технічної можливості;

одна Суперсила на вибір.

Це контрактний тариф. Для підключення потрібно підтвердити вік або статус інвалідності відповідними документами.

При перенесенні номера від іншого оператора можна підключити "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 290 грн на календарний місяць.

До тарифу входять:

безлімітні дзвінки на Київстар;

1000 хвилин на інші мобільні, міські та визначені закордонні напрямки;

1000 SMS;

безлімітний мобільний інтернет - після використання 100 ГБ швидкість знижується до 0,8 Мбіт/с.

Спеціальні умови для перенесених номерів діють до 1 вересня 2027 року. Після цієї дати застосовуватимуться стандартні умови тарифу.

Що перевірити перед зміною тарифу