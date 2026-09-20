Таро-гороскоп на 20 вересня: прогнози для Овнів, Дів та Скорпіонів

Овен

Карта Таро: Вісімка Кубків, перевернута

Цього дня Овнам може бути складно остаточно відпустити ситуацію, яка давно втратила сенс. Карта радить не повертатися до минулого лише через страх перед невідомим і чесно запитати себе, чого ви хочете зараз.

Телець

Карта Таро: П'ятірка Мечів, перевернута

Тельцям варто уникати конфліктів і суперечок, які не принесуть бажаного результату. Перевернута карта вказує на можливість примирення, відновлення діалогу або відмови від боротьби заради власного спокою.

Близнюки

Карта Таро: Колесо Фортуни, перевернуте

Близнюки можуть зіткнутися з відчуттям, що події розвиваються не так, як вони планували. Не варто поспішати звинувачувати обставини - цей день краще використати для переоцінки своїх рішень і пошуку нового підходу.

Рак

Карта Таро: Маг

На Раків чекає день, коли багато залежатиме саме від їхньої ініціативи. Карта Мага говорить про сильний потенціал: якщо чітко сформулювати мету та діяти впевнено, можна зробити важливий крок уперед.

Лев

Карта Таро: Диявол, перевернута

Леви отримують шанс звільнитися від того, що давно їх обмежує. Це може бути залежність, токсична ситуація або звичка, яка заважає рухатися далі - 20 вересня сприятиме розриву з таким сценарієм.

Діва

Карта Таро: Туз Кубків, перевернутий

Дівам може бракувати емоційної легкості або відчуття внутрішнього задоволення. Не варто ігнорувати власні переживання: день підходить для того, щоб розібратися у своїх почуттях і не вимагати від себе надмірного.

Терези

Карта Таро: Вісімка Чаш, перевернута

Терези можуть опинитися перед вибором: залишити минуле позаду чи знову повернутися до знайомої ситуації. Карта радить не робити крок назад лише через ностальгію - спочатку варто зрозуміти, що саме вас досі тримає.

Скорпіон

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Скорпіони можуть нарешті помітити можливість, яку раніше не хотіли або не могли побачити. День сприятливий для виходу з емоційної паузи та відкритості до нових пропозицій, знайомств і вражень.

Стрілець

Карта Таро: Четвірка Пентаклів

Стрільцям захочеться міцніше триматися за те, що вони вже мають, особливо у фінансових питаннях. Карта радить бути обережними з витратами, але водночас не дозволяти страху втратити контроль позбавити вас нових можливостей.

Козоріг

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута

Козерогам важливо не дозволяти чужим емоціям надто сильно впливати на їхній стан. Перевернута Королева Кубків радить встановити особисті межі та не брати на себе відповідальність за почуття інших людей.

Водолій

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Водолії можуть відчути втому після тривалого періоду напруження, але здаватися ще зарано. Дев'ятка Жезлів нагадує: ви вже подолали багато перешкод, тому варто зберегти витримку.

Риби

Карта Таро: Десятка Жезлів, перевернута

Риби 20 вересня можуть відчути, що настав час нарешті скинути з себе зайвий тягар. Не намагайтеся контролювати все самостійно - відмова від частини обов’язків допоможе звільнити сили для справді важливого.