Овен

Карта Таро: Ієрофант (пряма)

21 листопада вам варто скористатися досвідом людей, які вже досягли успіху у вашій сфері. Якщо працюєте в команді, дотримуйтеся узгоджених правил і не намагайтеся самостійно змінювати порядок роботи. Якщо маєте власну справу або працюєте на фрилансі, перегляньте свої робочі процеси та поверніться до перевірених методів. Виділіть 30 хвилин на впорядкування завдань і не експериментуйте з рішеннями, які можуть вплинути на результат.

Телець

Карта Таро: Імператриця (перевернута)

Перевернута Імператриця вказує на брак уваги, турботи або емоційної віддачі у стосунках. Якщо ви в парі, прямо скажіть партнеру, чого вам не вистачає, і запропонуйте провести хоча б годину разом без телефонів та інших відволікань. Якщо ви без пари, не намагайтеся заслужити симпатію людини постійними повідомленнями чи поступками. Сьогодні краще визначити три речі, які для вас важливі у взаємності, і не погоджуватися на менше.

Близнюки

Карта Таро: Трійка Пентаклів (пряма)

Ця карта наголошує на командній роботі та користі від обміну досвідом. Якщо ви найманий працівник, обговоріть із колегою завдання, яке складно виконати самостійно, та домовтеся про конкретний розподіл обов'язків. Фрилансерам і власникам бізнесу варто сьогодні знайти одного потенційного партнера або виконавця й обговорити умови спільного проєкту. Не беріться за все одночасно: визначте спільну мету та запишіть, хто за що відповідатиме.

Рак

Карта Таро: Вісімка Мечів (пряма)

Вісімка Мечів вказує на невпевненість і відчуття обмеженого вибору. Якщо на роботі ви зіткнулися з проблемою, запишіть три можливі способи її розв'язання та обговоріть один із них із керівником або колегою. Якщо працюєте на себе, не відмовляйтеся від замовлення лише через сумніви у власних силах: розбийте завдання на три невеликі етапи та виконайте перший сьогодні. Уникайте рішень, продиктованих страхом невдачі.

Лев

Карта Таро: Трійка Кубків (перевернута)

Перевернута Трійка Кубків попереджає про непорозуміння, ревнощі та напруження у спілкуванні. Якщо ви в парі, не залучайте друзів до особистої суперечки та обговоріть із партнером проблему наодинці. Якщо ви без пари, не поспішайте робити висновки про людину через чутки або чужі оцінки. Сьогодні краще скоротити спілкування, яке викликає роздратування, і не погоджуватися на зустрічі лише через страх когось образити.

Діва

Карта Таро: Сімка Жезлів (пряма)

Сімка Жезлів нагадує про необхідність відстоювати власні інтереси та не дозволяти іншим перекладати на вас свої обов'язки. Якщо ви працюєте в колективі, чітко поясніть, які завдання входять до вашої зони відповідальності, а від яких доведеться відмовитися. Якщо маєте власну справу, перевірте, чи не погоджуєтеся ви на невигідні умови заради збереження клієнта. Сьогодні не змінюйте своїх рішень лише через тиск або невдоволення оточення.

Терези

Карта Таро: Дев'ятка Мечів (пряма)

Дев'ятка Мечів пов'язана з тривогами, надмірними переживаннями та страхом перед можливими невдачами. Якщо робочі питання не дають спокою, виділіть 15 хвилин і розділіть їх на дві групи: проблеми, які можна вирішити сьогодні, та ті, що поки не залежать від вас. Якщо маєте власну справу, перевірте лише найважливіші поточні завдання, а не намагайтеся контролювати кожну дрібницю. Не ухвалюйте важливих рішень під впливом тривоги.

Скорпіон

Карта Таро: Трійка Жезлів (перевернута)

Перевернута Трійка Жезлів вказує на затримки, труднощі з реалізацією планів і завищені очікування. Якщо ви працюєте у наймі, перевірте терміни виконання своїх завдань і з'ясуйте, чи не залежить результат від інших людей. Фрилансерам і підприємцям варто переглянути плани на найближчий тиждень та передбачити додатковий час на непередбачені затримки. Не витрачайте сьогодні гроші на проєкт, перспективи якого ще не підтверджені конкретними домовленостями.

Стрілець

Карта Таро: Закохані (пряма)

Карта Закохані наголошує на важливості взаємності та свідомого вибору у стосунках. Якщо ви в парі, обговоріть із партнером одне спільне рішення, яке давно відкладали, і визначте, що кожен готовий зробити для його реалізації. Якщо ви без пари, подумайте, які цінності для вас принципові у майбутніх стосунках, і не погоджуйтеся на знайомство лише заради уваги. Сьогодні важливо оцінювати не тільки симпатію, а й сумісність поглядів.

Козоріг

Карта Таро: Вісімка Кубків (пряма)

Вісімка Кубків символізує готовність залишити те, що більше не приносить задоволення або емоційної віддачі. Якщо ви в парі, чесно поговоріть із партнером про проблему, яку постійно відкладаєте, і визначте, чи готові обоє працювати над нею. Якщо ви без пари, припиніть підтримувати спілкування, яке тримається лише на звичці або ваших односторонніх зусиллях. Не повертайтеся сьогодні до старих контактів тільки через самотність.

Водолій

Карта Таро: Двійка Мечів (пряма)

Двійка Мечів вказує на складність вибору та небажання бачити всі обставини. Якщо плануєте звичайні покупки, складіть короткий список необхідного та встановіть максимальну суму, яку готові витратити сьогодні. Якщо розглядаєте велику покупку або кредит, не підписуйте нічого цього дня: порівняйте щонайменше два варіанти, перевірте повну вартість і дайте собі час на обдумування. Відкладене рішення має стати результатом аналізу, а не уникнення відповідальності.

Риби

Карта Таро: Туз Кубків (пряма)

Туз Кубків символізує емоційне оновлення, відкритість до почуттів і нові можливості у спілкуванні. Якщо ви в парі, запропонуйте партнеру провести вечір разом і скажіть про одну річ, за яку ви йому вдячні. Якщо ви без пари, не відмовляйтеся від нового знайомства лише тому, що воно виникло несподівано: підтримайте розмову та поставте співрозмовнику кілька запитань про його інтереси. Не намагайтеся штучно прискорювати розвиток симпатії.