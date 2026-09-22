Таро-гороскоп на 22 вересня: головні прогнози для Овнів, Дів та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Двійка Жезлів

Вівторок може підштовхнути Овнів до планування майбутнього та вибору нового напрямку. Не бійтеся дивитися ширше - зараз важливо зрозуміти, чого ви насправді хочете.

Телець

Карта Таро: Суд

На Тельців чекає день важливих висновків і рішень. Минулі ситуації можуть нагадати про себе, щоб ви нарешті поставили в них крапку або зробили правильні висновки.

Близнюки

Карта Таро: Колесо Фортуни, перевернуте

Близнюкам варто бути готовими до несподіваних затримок і змін планів. Не все у вівторок залежатиме від вас, тому краще не намагатися контролювати кожну дрібницю.

Рак

Карта Таро: Четвірка Пентаклів, перевернута

Ракам карти радять послабити хватку й дозволити собі відпустити те, за що ви давно тримаєтеся. Це може стосуватися грошей, стосунків або старих образ - звільнення від зайвого принесе полегшення.

Лев

Карта Таро: Вісімка Пентаклів, перевернута

Левам варто звернути увагу на втому та втрату мотивації. Якщо якась справа більше не приносить задоволення, не змушуйте себе працювати на межі сил - краще зробити паузу й переглянути підхід.

Діва

Карта Таро: Двійка Мечів, перевернута

Дівам може стати складно й надалі відкладати рішення. Те, що ви намагалися не помічати, у вівторок може вийти на перший план, змусивши нарешті зробити вибір.

Терези

Карта Таро: Сонце

Для Терезів це одна з найприємніших карт дня. Вівторок обіцяє гарний настрій, ясність у думках і приємні моменти - користуйтеся можливістю більше спілкуватися та радіти простим речам.

Скорпіон

Карта Таро: Король Кубків, перевернутий

Скорпіонам варто стежити за емоціями та не дозволяти настрою керувати рішеннями. У стосунках можливі образи або емоційні маніпуляції, тому краще говорити прямо й не накопичувати невдоволення.

Стрілець

Карта Таро: Дев’ятка Мечів, перевернута

Стрільці поступово можуть звільнятися від тривожних думок і внутрішньої напруги. Те, що останнім часом не давало спокою, почне втрачати свою силу, якщо ви перестанете постійно прокручувати це в голові.

Козоріг

Карта Таро: Трійка Кубків

Козорогам карти радять не відмовлятися від зустрічей і приємного спілкування. Вівторок добре підходить для дружньої атмосфери, святкування маленьких перемог і відпочинку в хорошій компанії.

Водолій

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернутий

Водоліям варто обережніше ставитися до красивих слів і романтичних обіцянок. Не поспішайте ідеалізувати людину чи ситуацію - спочатку переконайтеся, що за емоціями стоять реальні дії.

Риби

Карта Таро: Туз Пентаклів, перевернутий

Рибам у вівторок варто уважніше придивитися до фінансових та робочих можливостей. Приваблива на перший погляд пропозиція може виявитися не такою вигідною, тому поспішати з рішенням не варто.