Таро-гороскоп на 25 вересня: карти Верховна Жриця і Сила дадуть Левам і Рибам важливу підказку

Овен

Карта Таро: Двійка Мечів

Овнам 25 вересня може знадобитися час, щоб ухвалити важливе рішення. Не варто діяти поспіхом - спокійний аналіз ситуації допоможе побачити те, що спочатку залишалося непомітним.

Телець

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Тельцям варто уважніше поставитися до свого оточення та не втягуватися у зайві розмови. Можливі непорозуміння з друзями або колегами, тому краще не робити поспішних висновків.

Близнюки

Карта Таро: Шістка Жезлів

Для Близнюків це може бути день маленької, але приємної перемоги. Ваші зусилля здатні отримати визнання, а впевненість у собі допоможе зробити ще один крок уперед.

Рак

Карта Таро: Ієрофант

Ракам карта радить звернутися до перевірених знань, досвіду або поради людини, якій вони довіряють. 25 вересня краще не винаходити власний шлях там, де вже є надійне рішення.

Лев

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута

Левам варто бути уважнішими до власної інтуїції, адже емоції можуть заважати правильно оцінити ситуацію. Не вся інформація буде очевидною, тому важливі рішення краще трохи відкласти.

Діва

Карта Таро: Справедливість

Дівам доведеться діяти чесно та зважено. День може принести ситуацію, у якій наслідки попередніх рішень стануть особливо помітними, тому важливо зберігати об’єктивність.

Терези

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Терезам варто зосередитися на роботі та поступовому досягненні результату. Навіть рутинні справи 25 вересня можуть принести користь, якщо виконувати їх уважно й без поспіху.

Скорпіон

Карта Таро: Паж Кубків

На Скорпіонів може чекати приємна емоційна звістка або несподіваний прояв симпатії. День сприятливий для відкритого спілкування, творчості та нових вражень.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Мечів

Стрільцям 25 вересня може захотітися діяти максимально швидко. Однак карта нагадує: перш ніж вступати в суперечку чи ухвалювати різке рішення, варто переконатися, що всі факти на вашому боці.

Козоріг

Карта Таро: Дев’ятка Пентаклів

Козороги можуть відчути результати власної наполегливої роботи. День добре підходить для турботи про себе, фінансових справ і задоволення від того, чого вже вдалося досягти.

Водолій

Карта Таро: Лицар Мечів

Водоліям доведеться швидко реагувати на події та відстоювати свою позицію. Головне - не дозволяти емоціям керувати словами, особливо під час важливих розмов.

Риби

Карта Таро: Сила

Рибам карта нагадує, що справжня сила не завжди полягає у тиску чи жорсткості. Спокій, витримка та контроль над емоціями допоможуть впоратися навіть із непростою ситуацією.