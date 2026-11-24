Яка тварина стане символом 2027 року

За китайським календарем 2027-й буде роком Вогняної Кози. Він розпочнеться 6 лютого 2027 року та триватиме до 25 січня 2028-го. Тож у ніч із 31 грудня на 1 січня за східною традицією ще триватиме рік Вогняного Коня.

Водночас для новорічного святкування в Україні цілком доречно використовувати символіку майбутнього року.

Коза в китайській культурі асоціюється з миром, доброзичливістю, творчістю та внутрішньою силою. Стихія Вогню додає цьому символу енергії та тепла. Саме тому червоний колір вважають одним із головних відтінків 2027 року.

Які кольори обрати для зустрічі 2027 року

Червоний - для кохання та впевненості

Червоний традиційно символізує життєву енергію, радість і добробут у китайській культурі. Його можна обрати тим, хто хоче додати у 2027 рік більше романтики, пристрасті та рішучості.

Для святкового образу підійдуть бордовий, рубіновий, винний і насичений червоний.

Золотий - для грошей і достатку

Золото асоціюється з багатством, процвітанням і матеріальним благополуччям. У святковому вбранні цей відтінок може стати символічним побажанням фінансової стабільності та нових можливостей.

Зверніть увагу на золотисті сукні, блискучі топи, прикраси або взуття з металевим ефектом.

Зелений - для розвитку та нових можливостей

Зелений часто пов'язують із природою, оновленням, зростанням і гармонією. Він підійде тим, хто хоче зосередитися на професійному розвитку, фінансовій самостійності та стабільності.

Особливо ефектно виглядатимуть смарагдовий, оливковий і глибокий лісовий відтінки.

Рожевий - для ніжності та романтичних стосунків

Рожевий символічно пов'язують із ніжністю, турботою, симпатією та емоційною близькістю. Це вдалий вибір для тих, хто прагне приділяти більше уваги особистому життю.

Можна обрати пудровий, персиково-рожевий, пильну троянду або насичений рожевий.

Теракотовий і мідний - для енергії та впевненості

Ці теплі відтінки перегукуються зі стихією Вогню та створюють відчуття затишку й сили. Вони підійдуть тим, хто хоче зробити акцент на власній індивідуальності.

Спробуйте спідницю у мідному кольорі, теракотову сукню або аксесуари з бронзовим блиском.

Кремовий і бежевий - для спокою та гармонії

Природні відтінки допоможуть створити стриманий, елегантний образ. Вони символічно асоціюються зі стабільністю, комфортом і врівноваженістю.

Поєднуйте кремову сукню із золотими прикрасами або бежевий костюм із червоними акцентами.

Які аксесуари обрати для новорічного образу

Якщо ви не хочете зустрічати свято в яскравому червоному чи золотому вбранні, можна додати символічні кольори за допомогою деталей.

Для фінансового достатку : золотисті сережки, браслет, клатч або взуття з металевим блиском.

: золотисті сережки, браслет, клатч або взуття з металевим блиском. Для романтичного настрою : рожевий манікюр, червона помада або прикраси з рожевими деталями.

: рожевий манікюр, червона помада або прикраси з рожевими деталями. Для впевненості : бордовий ремінь, мідні аксесуари або сумка насиченого кольору.

: бордовий ремінь, мідні аксесуари або сумка насиченого кольору. Для гармонійного образу: кремовий шарф, бежеві туфлі чи мінімалістичні прикраси.

Головне - не перевантажувати вбрання великою кількістю яскравих деталей. Достатньо одного-двох акцентів, які доповнюватимуть основний колір.