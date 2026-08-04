Жіночі українські імена, які притягують щастя і захищають від невдач: шукайте своє

Леся

Суто українське ім'я яке не має прямих аналогів в інших мовах - і саме це робить його особливим. Народна форма від Олеся, але давно стало самостійним і невіддільним від української культури. Назавжди пов'язане з Лесею Українкою - жінкою яка писала про волю і силу духу будучи тяжко хворою. Енергетика імені - непохитна внутрішня сила і творчість яка не гасне навіть у найважчі часи.

Ярина

Слов'янське ім'я від слова "ярий" - яскравий, енергійний, сповнений сили. У давніх слов'ян "яр" пов'язували з весною, сонцем і відродженням природи. Ярини здавна вважались жінками з особливою внутрішньою енергією - такими що запалюють інших своїм прикладом і не дають згаснути вогню навіть коли все навколо темніє. Народна прикмета: де Ярина - там рух, тепло і життя.

Калина

Від назви священного дерева яке є символом України, роду і невмирущості. Калина в народній традиції захищала оселю від злих сил і приносила родині здоров'я? не дарма її садили біля кожної хати. Жінки з цим іменем вважались берегинями роду - тими хто зберігає пам'ять предків і тримає коріння міцно навіть коли вітер зносить усе навколо. Сьогодні ім'я рідкісне, але саме тому особливо цінне.

Явдоха

Найнесподіваніше ім'я у списку, але саме воно здавна вважалось одним із найсильніших оберегів. Українська народна форма грецького Євдокія - "та що має добру славу" і "та чиї справи добрі". У народній традиції Явдохи вважались провідницями - жінками з особливим зв'язком із природою і даром відчувати що буде далі. День Явдохи 14 березня здавна вважався початком весни і оновлення. Носійки цього імені несуть у собі силу нового початку.

Зоряна

Слов'янське ім'я від слова "зоря" - світло яке з'являється в темряві і вказує шлях. Здавна зоря в українській традиції була символом надії, захисту і доброго знаку. Зоряни вважались жінками які приносять світло туди де його не вистачає не гучно, не помпезно, а просто своєю присутністю. Енергетика імені - тихе але стійке світло яке не гасне.

Орися

Суто українська народна форма - самостійне ім'я яке давно живе окремим життям від свого першоджерела. Орися - це ім'я яке звучить як пісня: м'яко, мелодійно, по-українськи. У народній традиції Орисі вважались жінками з тонким відчуттям людей і особливим даром говорити правду так щоб вона не ранила. Саме таких запам'ятовують надовго.

Квітослава

Давньослов'янське ім'я від "квіт" і "слава"- буквально "та чия слава розквітає". Рідкісне і потужне водночас. У ньому закладена ідея що справжня велич не кричить про себе, вона розквітає поступово як квітка і залишає слід на довго після того як людина пішла. Носійки цього імені здавна вважались особливими - тими чиє ім'я люди вимовляють з теплом.