Женские украинские имена, которые притягивают счастье и защищают от неудач: ищите свое

Леся

Чисто украинское имя не имеющее прямых аналогов в других языках - и именно это делает его особенным. Народная форма от Олеся, но давно стала самостоятельным и неотделимым от украинской культуры. Навсегда связано с Лесей Украинкой - женщиной, которая писала о свободе и силе духа, будучи тяжело больной. Энергетика имени - непоколебимая внутренняя сила и творчество, которая не гаснет даже в самые тяжелые времена.

Ярина

Славянское имя от слова "яровой" - яркий, энергичный, исполненный силы. У древних славян "овраг" связывали с весной, солнцем и возрождением природы. Ярины издавна считались женщинами с особой внутренней энергией - зажигающими других своим примером и не дают погаснуть огню даже когда все вокруг темнеет. Народная примета: где Ярина - там движение, тепло и жизнь.

Калина

От названия священного дерева, которое является символом Украины, рода и бессмертия. Калина в народной традиции защищала дом от злых сил и приносила семье здоровье, не зря ее сажали у каждого дома. Женщины с этим именем считались хранительницами рода - теми, кто хранит память предков и держит корни крепко даже когда ветер сносит все вокруг. Сегодня имя редко, но именно поэтому особенно ценно.

Евдокия

Самое неожиданное имя в списке, но именно оно издавна считалось одним из сильнейших оберегов. Украинская народная форма греческого Евдокия - "и имеющая добрую славу" и "и чьи дела добрые". В народной традиции Евдокии считались проводницами - женщинами с особой связью с природой и даром чувствовать, что будет дальше. День Евдокии 14 марта издавна считался началом весны и обновления. Носительницы этого имени несут в себе силу нового начала.

Зоряна

Славянское имя от слова "звезда" - свет появляющийся в темноте и указывающий путь. Издавна заря в украинской традиции была символом надежды, защиты и хорошего знака. Звезды считались женщинами, которые приносят свет туда, где его не хватает не громко, не помпезно, а просто своим присутствием. Энергетика имени – тихий но стойкий свет не гаснущий.

Орися

Чисто украинская народная форма - самостоятельное имя, давно живущее отдельной жизнью от своего первоисточника. Арина - это имя звучащее как песня: мягко, мелодично, по-украински. В народной традиции Ориси считались женщинами с тонким чувством людей и особым даром говорить правду так, чтобы она не ранила. Именно таких запоминают надолго.

Квитослава

Древнеславянское имя от "цвет" и "слава" - буквально "и чья слава расцветает". Редкое и мощное одновременно. В нем заложена идея, что настоящее величие не кричит о себе, она расцветает постепенно как цветок и оставляет след на долго после того, как человек ушел. Носители этого имени издавна считались особенными - теми чье имя люди произносят с теплом.