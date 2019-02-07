Били по лицу и рвали волосы: под Львовом напали на школьницу

За избиением наблюдали парни, помочь девочке они не захотели

Во Львовской области в Золочеве 14-летняя школьница была жестоко избита сверстницами. Инцидент произошел на городском стадионе. Как сообщили в пресс-службе полиции, врачи диагностировали у подростка сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

К правоохранителям 6 февраля около девяти часов вечера обратилась сама пострадавшая с письменным заявлением.

По ее словам, около 15.00 на нее напали знакомые девочки-подростки, повалили на землю и принялись бить по лицу, а также таскать за волосы.

За избиением наблюдали трое парней рядом. Вмешиваться в драку они не стали.

Хулиганками оказались ученицы разных школ Золочева в возрасте 14-15 лет.

В полиции сообщили, что по факту инцидента было открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Это предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами до 200 часов, или же исправительными работами до 1 года.

"Сейчас правоохранители опрашивают детей в присутствии их родителей и проводят досудебное расследование", - добавили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

Как сообщалось ранее, в Киеве 6 февраля мужчина избил 15-летнего подростка, который бросил снежку в лобовое стекло его автомобиля. Как выяснилось - неадекват оказался чемпионом мира по боксу среди профессионалов по версии UBA, чемпионом мира по кикбоксингу и призером мира по муай-тай.

Также мы сообщали, что 7 февраля в селе Морозовка Харьковской области мужчина жестоко избил сотрудника "скорой", которая приехала на вызов к его беременной жене.

Напомним, 25 января в Киевской области в Бориспольском районе в селе Вишеньки ученица 9 класса избила школьницу с параллели. Другие девочки в это время снимали драку на видео.